KKTC'de asgari ücret 11 bin 800 TL oldu

KKTC'de 2023 için asgari ücret 11 bin 800 Türk lirası olarak belirlendi.

3.01.2023 15:29:460
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KKTC'de asgari ücret 11 bin 800 TL oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ülkede 2023 yılının asgari ücretini net 11 bin 800 Türk lirası olarak açıkladı.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı komisyon, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda taraflar, geçen yıl net 8 bin 600 Türk lirası olarak uygulanan asgari ücrete zam yapılması konusunda uzlaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 2023 yılında ülkede uygulanacak asgari ücretin net 11 bin 800, brüt 13 bin 563 Türk lirası olarak tespit edildiğini belirtti.

Taçoy, yeni ücretin ocak ayından itibaren uygulanacağını ifade etti.

Yeni asgari ücretin taraflara hayırlı olmasını dileyen Taçoy, iş yerlerine yaklaşık yüzde 50 sigorta prim desteği verileceğini vurguladı.

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