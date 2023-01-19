Koç Holding 630 milyon liralık Arçelik hissesi aldı

Koç Holding, iştiraki olan Arçelik'in yüzde 0,87'sine karşılık gelen hisseyi Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'ndan 630 milyon lira karşılığında satın aldı.

Koç Holding iştiraki Arçelik'te Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu ve sermayenin yüzde 0,87'sine denk gelen hisseleri 630 milyon liraya satın aldığını duyurdu.

Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, satın alma işleminin nakden ve peşin olarak yapıldığı ve hisse devrinin bugün tamamlandığı belirtildi.

Arçelik'in işlem öncesi ortaklık yapısına göre, 675.7 milyon lira tutarındaki ödenmiş sermayede Koç Holding yüzde 40,56, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ise yüzde 5,14 hissedar konumunda bulunuyordu.