Koç Holding ilk çeyrekte 16,7 milyar TL kâr açıkladı

Koç Holding'in yılın birinci çeyreğinde net dönem kârı yıllık bazda yüzde 150 artışla 16,772 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde net dönem kârı 6,712 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Koç Holding'in ilk çeyrek net dönem kârı beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 150 artışla 16,772 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde holdingin net dönem kârı 6,712 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Holdingin aynı dönemde kombine gelirleri yıllık yüzde 60 artışla 373,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Koç Holding'in gelirlerinin 147,4 milyar TL’lik kısmı enerji sektöründen, 113,4 milyar TL’Lik kısmı otomotiv ve 50,0 milyar TL’lik bölümü finans sektöründen geldi. Koç Holding’in dolar bazında ilk çeyrek konsolide cirosu 11,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Holding yılın ilk çeyreğinde 691 milyon USD kombine yatırım yaptı. Son 5 yıldaki yatırım miktarı 9,6 milyar USD’ye ulaştı.

Holdingin toplam kombine gelirleri içinde yurt dışı gelirlerinin payı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki yüzde 32’lik seviyeden yüzde 31’e gerilerken TÜPRAŞ'ın yabancı paraya endeksli gelirleri dâhil edildiğinde yurtdışı gelirlerin payı yüzde 52 olarak hesaplandı.

2023 yılında holdingin temettü gelirleri yıllık yüzde 100’ün üzerinde artışla 12,4 milyar TL oldu. Temettü gelirlerinin büyük çoğunluğu Döviz veya dövize endeksli geliri olan şirketlerden elde edildi. Holdinge bağlı şirketlerden TÜPRAŞ 3 yıl sonra temettü ödemeye başlarken Yapı Kredi’de temettü ödemesi BDDK’nın yüzde 15 temettü dağıtım oranına göre yapıldı Bankada önceki 2 yılda yüzde 10’luk temettü ödemesi gerçekleştirilmişti.

Holdingin Net Aktif Değer iskontosunun tarihsel düşük seviyelere geldiği açıklanırken bunun başlıca sebeplerinin; Türkiye hisse senetlerindeki satış, gösterge konum, Türkiye’nin risk primi ve Koç Holding hisse senedi ile hissedeki yabancı payı arasındaki yüksek korelasyon olduğu belirtildi.

Stellantis anlaşması Tofaş'ı önemli bir noktaya taşıyor

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un 'Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım' sözünü bir an olsun aklımızdan çıkarmadan var gücümüzle çalışıyoruz. Öncü uygulamalar ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 2023'ün ilk çeyreğinde başarılı neticeler elde ettik" dedi.

Çakıroğlu, Tofaş’ın Mart ayında Stellantis ile imzaladığı anlaşmaya değinerek “Anlaşma ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamını satın almaya yönelik stratejik bir adım attı. Türkiye'deki tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında toplanmasını ve yeni ticari araç yatırımını kapsayan bu anlaşma ile önemli sinerjilerin oluşması ve yaratılan değerin artması" hedeflerini aktardı.

Tofaş’ın bu anlaşma ile Türkiye Citroen, DS, Opel ve Peugeot markalarının da dağıtımını üstleneceğini anlatan Çakıroğlu, “Ayrıca Stellantis, 2025 yılı başından itibaren üretime başlama hedefiyle, beş marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek versiyonları olan yeni ‘K0’ üretimini Tofaş'a tahsis edecek. Stellantis ile anlaşmamız, Tofaş’ı üretim hacmi, ihracat ve iç pazar performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor” dedi.

Batarya hücresi üretimine 2026'da başlayacağız

Koç Holding, Ford Motor Company ve LG Energy Solution ortaklığında batarya hücre üretimi yatırımı için imzalanan bağlayıcı olmayan niyet mektubuna da değinen Çakıroğlu, “Ankara’da kurulması planlanan tesisin, Avrupa’nın en büyük batarya hücresi üretim üslerinden biri olması hedefleniyor. Taraflarca anlaşılması halinde üretime 2026’da başlamayı ve ilk etapta yıllık 25 GW saat kapasiteye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu tesis yatırımının ülkemize otomotiv sektöründe önemli bir küresel rekabet avantajı kazandıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arçelik'in dünyadaki konumu güçlenecek

Çakıroğlu, Arçelik’in dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool ile Avrupa’daki üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini bünyesine katmak üzere imzaladığı anlaşmanın önemine de dikkat çekti. Çakıroğlu, “Bu yeni adımla odağında inovasyon ve sürdürülebilirlik olan öncü bir şirketin doğacak olması Arçelik’in dünya beyaz eşya sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek. Ayrıca Topluluğumuzun küresel rekabet gücünü de önemli ölçüde artıracak” diye konuştu.