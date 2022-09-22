Koç Holding YK Üyesi İpek Kıraç, BM'de konuştu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında UN Women (BM Kadın Birimi) tarafından düzenlenen “A Year of Action: Building more equal and inclusive digital societies through multi-stakeholder partnerships (Eylem Yılı: Paydaşlarla Birlikte Daha Eşitlikçi ve Kapsayıcı Dijital Toplumlar İnşa Etmek)” başlıklı panele Koç Holding’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç katıldı. UN Women İcra Direktörü Sima Bahous’un açılışını yaptığı panelde Koç Holding’in UN Women bünyesindeki Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu küresel liderliği kapsamında yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. İpek Kıraç, “Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelenin en önemli göstergesi, liderler için de kurumlar için de temenni ve iyi niyet diline son verip, somut hedefler ortaya koymak ve bu hedefleri cesaretle ve kararlılıkla gerçekleştirmek olmalı. Koç Topluluğu olarak UN Women ile iş birliğimiz ve Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliğimiz kapsamında sürdürdüğümüz eşitlik seferberliğinin en büyük destekçisi ve en yakın takipçisiyim” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında UN Women (BM Kadın Birimi) tarafından düzenlenen “A Year of Action: Building more equal and inclusive digital societies through multi-stakeholder partnerships (Eylem Yılı: Paydaşlarla Birlikte Daha Eşitlikçi ve Kapsayıcı Dijital Toplumlar İnşa Etmek)” başlıklı panelde konuştu. Kıraç, UN Women bünyesindeki Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun teknoloji ve inovasyon alanlarında Koç Holding’in küresel liderliği kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

UN Women İcra Direktörü Yardımcısı Anita Bhatia’nın moderatörlüğünü üstlendiği, UN Women İcra Direktörü Sima Bahous’un açılış konuşmasını yaptığı, Finlandiya Kalkınma İş birliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Ruanda İnovasyon, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire, BM Genel Sekreteri Teknoloji Elçisi Amandeep Singh Gill ve Logitech CEO’su Bracken Darrell’ın katıldığı panelde soruları yanıtlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Topluluğu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ve cinsiyete dayalı önyargılarla mücadelede uzun yıllardır önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

İpek Kıraç şöyle devam etti: “Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve önyargılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir sorun. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir Topluluk olarak toplumsal cinsiyet eşitliği için hem ülkemizde hem de küresel ölçekte liderlik etme sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda önyargıları ortadan kaldırmak ve cinsiyet temelli kalıp yargıları dönüştürmek için Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile ortak projeler yürütüyor, akademik kuruluşlar ve STK’larla iş birliği yapıyoruz. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderlerinden biri olarak teknoloji ve inovasyon alanlarında bu yıl başlattığımız eşitlik seferberliği de bu yolculuktaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Çünkü biliyoruz ki; gelecekte mesleklerin büyük çoğunluğu teknoloji ve inovasyon alanlarında yetkinlikler gerektirecek. Dolayısıyla bu günden hazırlıklı olmalıyız. Gençlerimizi bu alanlarda en donanımlı olacakları şekilde yetiştirmeliyiz. Biz de bu yönde çalışmalarımızı cesaretle sürdürüyoruz.”

“Somut hedeflerimiz ile toplumdaki dönüşüme liderlik edeceğimize inanıyoruz”

İpek Kıraç sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayaller Hedefimiz diyerek başlattığımız eşitlik seferberliği kapsamında şirketlerimizin STEM alanlarındaki kadın istihdam oranlarını analiz ederek somut hedefler belirledik. Bu kapsamda teknoloji ve inovasyon bölümlerindeki asgari kadın çalışan oranını 2026 yılına kadar en az %30 seviyesine çıkartmak ve her yaş grubundan 500.000 kadın ve kız çocuğuna ulaşmak için Topluluk şirketlerimiz 30 program yürütüyor. Taahhütlerimiz kapsamında ilkokul ve liselerde kız çocuklarının STEM alanlarına yönelmesi için farklı programları hayata geçiriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencileri ve kariyerlerinin başındaki profesyoneller için teknoloji, inovasyon ve STEM alanlarında kariyerlerini ilerletmelerine yardım edecek burs, özel staj ve mentorluk programları sunmaya başladık. Topluluk şirketlerimizin hayata geçirdiği projelerin toplu bir etki oluşturacağına, temenni dilinin ötesine geçen somut hedeflerimiz ile toplumdaki dönüşüme liderlik edeceğimize inanıyoruz. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelenin en önemli göstergesi, liderler için de kurumlar için de temenni ve iyi niyet diline son verip, somut hedefler ortaya koymak ve bu hedefleri cesaretle ve kararlılıkla gerçekleştirmek olmalı. Koç Topluluğu olarak UN Women ile iş birliğimiz ve Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki liderliğimiz kapsamında sürdürdüğümüz eşitlik seferberliğinin en büyük destekçisi ve en yakın takipçisiyim.”

“Yeni ürün ve hizmetlerimizin inovasyon ve Ar-Ge süreçlerinin eşitlikçi bakış açısıyla ele alınmasını amaçlıyoruz”

Teknoloji ve inovasyon alanlarındaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından kurulan girişimlerle iş birliklerinin de önemine dikkat çeken İpek Kıraç, “Bu taahhüdümüz kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliği ile BOOST: Kadın Teknoloji Girişimcileri Programı’na destek oluyoruz. Program kapsamında katılımcılara liderlik, iş geliştirme ve davranışsal iç görü eğitimleri veriyoruz. Ayrıca Topluluk şirketlerimizdeki yeni ürün ve hizmetlerimizin inovasyon ve Ar-Ge süreçlerinin eşitlikçi bakış açısıyla ele alınmasını amaçlıyoruz. Otomotiv, dayanıklı tüketim gibi sektörlerde faaliyet gösteren bir topluluk olarak bu dönüşümü sağlamak hiç kolay değil ancak bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Şirketlerimizde eşitlikçi inovasyon süreçleri yürütebilmek üzere rehber hazırlığımız devam ediyor” dedi.

Koç Topluluğu’nun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarda sadece Topluluk şirketlerini değil, tüm ekosistemi etkileyen bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizen İpek Kıraç, “Bayilerimizden tedarikçilerimize, çalışma arkadaşlarımızın ailelerinden reklam ajanslarımıza kadar, bu alanda farkındalık ve bilinç geliştirecek projeler yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal kültürümüzün ve süreçlerimizin bir parçası olması için geçmişten bugüne merhum Mustafa Koç’un ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Koç’un UN Women bünyesinde ve HeForShe sürecinde üstlendiği küresel liderliklerle bugüne dek çok önemli proje ve iş birliklerini hayata geçirdik. Hayaller Hedefimiz diyerek başlattığımız yeni seferberlik ile de hayata geçirdiğimiz örnek projelerin ekosistemimize ilham olacağına ve çarpan etkisiyle eriştiğimiz kişi sayısının katlanarak artacağına inanıyoruz. Bu inancımızın arkasında yatan neden de aslında çok basit: Toplumsal cinsiyet eşitliğini ancak birlikte hareket ederek, kolektif etkiyi oluşturarak sağlayabiliriz. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Eylem Grubu liderleri olarak toplumların, devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının, hayır kurumlarının ve özel kuruluşların kapsayıcı bir dijital dönüşümü sağlayacak şekilde birlikte çalıştığını görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.