Koç Holding'de yeni atamalar duyuruldu

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü’ne 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Burçin Girit’in atandığı açıklandı.

Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Genel Kurul Toplantısı itibarıyla gerçekleşecek atamalar duyuruldu.

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Koç Holding Muhasebe Direktörlüğü’ne 2019 yılından bu yana Zer A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Apak’ın atandığı ve 2021 yılından bu yana Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Melih Poyraz’ın Aygaz Genel Müdürü olarak görevlendirildiği duyuruldu.

Açıklamada, 1970 yılından bu yana Koç Holding’de görev yapan, 2006 yılından bu yana da Koç Holding Muhasebe Direktörü olan Emine Alangoya’nın emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacağı belirtildi.

1995 yılından bu yana Koç Topluluğu bünyesinde farklı kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen, 2019 yılından bu yana ise Zer A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Apak’ın Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Koç Holding Muhasebe Direktörlüğü’nü üstleneceği açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, "Sayın Emine Alangoya son 43 yılı Koç Holding A.Ş. Muhasebe Müdürü ve Direktörü olmak üzere, Topluluğumuzda yaklaşık 53 yıl görev yapmıştır. Topluluğa ilk adımını 1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak atan Alangoya, Koç Holding’in halka arzı dâhil olmak üzere, Koç Topluluğu’nun büyüme sürecinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, şunları kaydetti: "Bu vesileyle, Sayın Emine Alangoya’ya üstün gayretleri, Topluluğumuza olan bağlılığı ve bitmeyen enerjisiyle verdiği kıymetli hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar dilerim. Uzun yıllardır Koç Topluluğu bünyesinde değerli çalışmalar yürüten çalışma arkadaşlarım Sayın Mehmet Apak’a, Sayın Melih Poyraz’a ve ulusal ve uluslararası şirketlerde üstlendiği başarılı görevlerin ardından Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü olarak Topluluğumuza katılan Sayın Burçin Girit’e yeni görevlerinde başarılar diler, atamaların hayırlı olmasını temenni ederim."