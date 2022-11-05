Koç Holding'in 3. çeyrek kârı 4 kat arttı

Holdingin 3. çeyrek finansallarına göre bu dönemde net dönem kârı 19,9 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde holdingin net dönem kârı 4,11 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Koç Holding'in 3. çeyrek net dönem kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 384 artışla 19,9 milyar TL oldu.

Koç Holding de yılın üçüncü çeyreğinde hızlı bir kâr artışına imza attı. Holdingin 3. çeyrek finansallarına göre bu dönemde net dönem kârı 19,9 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde holdingin net dönem kârı 4,11 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Holdingin aynı dönemde satışları 261 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021'in 3. çeyreğinde holdingin satışları 91,7 milyar TL olmuştu. Koç Holding, 2022 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 646,9 milyar TL gelir elde ederken, 24,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yatırımları ve değer yaratma odaklı iş anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Çakıroğlu, "Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 24,1 milyar TL’lik kombine yatırım ile son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 72,6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın geri kalan döneminde ihtiyatlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemiz ve Topluluğumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.