Koç Holding'ten otomotive yeni isimler

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün atandı.

Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla Cenk Çimen’in emekliliği ile boşalacak olan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün getirildi. Yenigün'ün yerine ise Güven Özyurt getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yaptığı değerlendirmede otomotiv grubundaki bu önemli atamanın hayırlı olmasını diledi. Çakıroğlu, "Bu vesileyle bir kez daha Cenk Çimen’e uzun yıllardır Topluluğumuza sağladığı kıymetli katkılar ve başarılı çalışmaları için teşekkür ederim. Bu bayrak değişiminde görevi üstlenen Haydar Yenigün, Ford Otosan’a 35 yıldır büyük emek ve katkılar sağladı. Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında büyümesinde, stratejik yatırım hamlelerinde ve gelecek vizyonunda önemli görevler üstlendi. 1 Nisan itibarıyla Haydar Yenigün, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı’na atanırken, yeni dönemde Topluluğumuzun otomotiv sektöründeki faaliyetlerine daha geniş bir görev alanında liderlik edecek. Ford Otosan Genel Müdürlüğü’ne ise halihazırda Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Güven Özyurt atanacak. Bu vesileyle Güven Özyurt’u da kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Koç Topluluğu olarak otomotiv sektöründe büyümeyi ve güçlenmeyi sürdürecek yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu önemli değişimin Topluluğumuza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Haydar Yenigün, iş yaşamına 1987 yılında Ford Otosan’da üretim departmanında mühendis olarak başladı. Yenigün, askerlik sonrası 1992-1997 yılları arasında proje mühendisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1998 yılında Ford Otosan Kocaeli Fabrikası projesinde proje lideri olarak görev yapmaya başlayan Yenigün, 1999 yılında Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2007 yılına kadar sürdürdü. Yenigün, 2007 yılında Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı - Kocaeli Fabrika Müdürü olarak atanarak, 2012 yılından bu yana Ford Otosan’da Genel Müdür görevini sürdürdü. 1964 İstanbul doğumlu olan Haydar Yenigün, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 1987 yılında tamamladı.

Ford Otosan Genel Müdürlüğü'ne, Haydar Yenigün’ün Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak atanması nedeniyle, 1 Nisan 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere, halen Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Güven Özyurt getirildi.

Ford Otosan’a 1990 yılında mühendis olarak katılan Özyurt, ürün geliştirme, servis ve kalite mühendisliği, ihracat ve satış planlama, Kocaeli fabrikaları proje liderliği, malzememe planlama gibi birimlerde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2010 yılında Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı'na, 2014 yılında Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı'na ve en son Temmuz 2019’da Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi Programını ve Harvard Business School İleri Yönetim Programı'nı tamamladı.

Ford Otosan’ın halen Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Cem Temel ise 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere operasyonlar ve yeni projeler genel müdür yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Operasyonlar ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Temel, 1993 senesinde mühendis olarak kalite biriminde Ford Otosan’a katılmış, pres ve takım-kalıp birimlerinde çeşitli yöneticilik rolleri üstlendikten sonra 2013 yılında Gölcük Fabrika Müdürlüğü'ne, 2016 yılında Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı'na ve en son olarak Temmuz 2019’da Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştı. Temel, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu ve İstanbul Üniversitesi’nden İşletme dalında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.