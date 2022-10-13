'Konumlandırmanın Babası' Al Ries hayatını kaybetti

“Konumlandırma- Zihninizi Fethetme Savaşı” kitabı ile ünlü olan konumlandırma gurusu Al Ries, Atlanta Georgia’daki evinde hayatını kaybetti.

“Konumlandırma- Zihninizi Fethetme Savaşı” kitabı ile ünlü olan konumlandırma gurusu Al Ries, 7 Ekim’de Atlanta Georgia’daki evinde 95 yaşında hayatını kaybetti.

Al Ries, hayatının sonuna kadar danışmanlık şirketi Ries Global'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif bir şekilde çalışmaya devam etti. Bayrağı, kızı Laura Ries ve Ries Global'in CEO'su Simon Zhang devraldı.

1970'lerin başında, Al Ries ve eski ortağı Jack Trout, konumlandırma konseptiyle pazarlama dünyasında devrim yaratmıştı. Günümüzde konumlandırma, dünyanın gelmiş geçmiş en tanınmış strateji kavramlarından biri haline geldi. Başlangıçta reklam dünyasında tanınan ve kullanılan küçük bir terimken, konumlandırma bugün her iş, pazarlama ve marka stratejisinin kilit parçası haline geldi.

En çok satan pazarlama kitaplarından biri

“Konumlandırma - Zihninizi Fethetme Savaşı”nın klasik baskısı ilk olarak 1981'de yayımlandı. Dünya çapında 4 milyondan fazla satış adedi ile tüm zamanların en çok satan pazarlama kitaplarından biri oldu. Sadece Çin'de 500 bin’den fazla kopya satıldı.

“Konumlandırma- Zihninizi Fethetme Savaşı” kitabının yanı sıra, Al Ries’in, “Pazarlama Savaşı”, “Marka Yaratmanın 22 Kuralı” ve “Reklamcılığın Düşüşü ve Halkla İlişkilerin Yükselişi” gibi çok satan birçok kitabı bulunuyor. Son ikisini kızı Laura Ries ile birlikte yazdılar.

Ries Danışmanlık Şirketi

1994 yılında Jack Trout'tan ayrıldıktan sonra Al Ries kızı Laura ile birlikte Ries Danışmanlık Şirketi’ni kurdu. Ries sonunda “Konumlandırma Öncüleri” mottosuyla uluslararası bir strateji danışmanlık şirketine dönüştü.

Ries uzun yıllardan bu yana Apple, Disney, Frito-Lay, Ford, Microsoft, Nvidia, Papa Johns, Samsung, Siemens ve Unilever gibi küresel bazda yüzlerce şirkete danışmanlık yapmaya devam ediyor.

2007'de Al Ries ve kızı Laura Şanghay'da Ries Çin'i kurmak için Simon Zhang ile iş birliği yaptı. Ries Çin, bugüne kadar Great Wall Motors, Wong Lo Kat, Robam ve Junlebao Dairy dahil olmak üzere en iyi Çin şirketleriyle çalıştı.

Al Ries Efsanesi Ries Global’de devam edecek

Ries Danışmanlık, Yönetim Kurulu Başkanı Laura Ries ve CEO’su Simon Zhang liderliğinde küresel danışmanlık şirketi Ries Global olarak yaşamaya, Avrupalı kıdemli danışman ortaklar Michael Brandtner ile Jens Hansen ve Türkiye’den danışman ortak Meltem Heper’in de aralarında yer aldığı küresel uzmanlardan oluşan bir ekip ile dünya çapında stratejik konumlandırma hizmetleri sağlamaya ve geliştirmeye devam edecek.

“Konumlandırma İnsanı”

2005'te Advertising Age, son 75 yılın en önemli 75 fikrinden birini "Konumlandırma" olarak seçti, 2009'da Advertising Age okuyucuları, pazarlama üzerine okudukları en iyi kitap olarak “Konumlandırma - Zihninizi Fethetme Savaşı”nı seçti ve 2016'da Al Ries, Amerikan Pazarlama Derneği tarafından ‘Pazarlama Şöhretler Karması’na seçildi.

Al Ries uzun yıllar Capital Dergisi'ne de köşe yazıları yazmıştı.