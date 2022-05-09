Konut finansmanı için 3 yeni paket geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız." dedi.

Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaların yeniden düzenlendiğini belirten Erdoğan, "Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile ilgili çalışmalar bitmek üzeredir." diye konuştu.

"Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz"

"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

-"İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

-İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması ya da fiziki altınların merkez bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.

-Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.

-Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

-Ayrıca müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız."

"Pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni pasaporta ilişkin, "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk." dedi.

"Ülkelerine geri gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 2016'dan bugüne 320 bini aştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli yollarla Türkiye sınırlarına giren ve ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısının 2016'dan bugüne kadar 320 bini aştığını belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamakta, ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Kurumlarımızın çalışmalar, bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir."