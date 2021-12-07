Konut fiyat artışları devam edecek mi? 2022'de İstanbul’da en çok hangi ilçeler talep görecek?

Döviz kurlarındaki yükseliş gayrimenkul fiyatlarına da yansıdı. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2022’de erişilebilir konuta ihtiyacın sürdüğünü ancak arz ve talep dengesinin bozulduğunu ve 2022’de gayrimenkulde fiyat artışlarının devam edeceğini açıkladı. İstanbul’da 2022’nin en gözde ilçeleri ise merkez ilçeler, Esenyurt ve Beylikdüzü ve Kadıköy olacak.

Gayrimenkul sektöründe geçtiğimiz yıllarda arz ve talep dengesinin bozulduğunu vurgulayan EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Erişilebilir konuta ihtiyaç sürüyor ama maliyetleri dolayısıyla artık özel sektörün dar ve orta gelirliye bile konut imal etmesi mümkün değil gibi duruyor. İnşaat şirketlerinde proje yapma isteği görüyoruz ama realize eden sayısı halen çok az. Tüm şartlara ve zorluklara rağmen, 2022 gayrimenkulde fiyat artışlarının devam ettiği bir yıl olacak.” dedi.

İstanbul’da en çok talep gören ilçeler

2022’de İstanbul’da şehrin merkez kısımlarının revaçta olduğunun da altını çizen Yazıcı, “Öte yandan yabancıların mülk almaya sevdiği Esenyurt ve Beylikdüzü bölgelerinde de artış trendi devam ediyor. Talep şehir geneline de yayılıyor. Boğaz hattı yatırım açısından parlak dururken, bu sene sahil bölgelerinde geçen seneye göre biraz fiyat sakinlemesi olabilir. Konut almak artık eskisinden de zor oldu. Kira bedelleri gayrimenkullerin fiyatı kadar hızlı artamıyor çünkü kiracı bir kez mülke girdi mi artık çıkartmak çok zor. Bu nedenle doğru kira kontratı yapılmalı. Oturmak için konut alınabiliyorsa alınmalı. Çünkü yeni üretim çok az olduğu için kira fiyatları da yükseliyor, yatırım için konut alan sayısı artınca ve fiyatlar yükselince dolayısıyla kiralık ev sayısı da azaldı. Artık kiralık ev bulmak gittikçe daha da zorlaşacak.” şeklinde görüşlerini belirtti.

Konut alacaklara öneriler

Gayrimenkul alacaklara da önerilerde bulunan Yazıcı, “Mülkün altyapı olanaklarından yararlanma kabiliyetlerini iyi değerlendirmeli. Özellikle henüz metro gelmemiş ama metro inşaat güzergahı üzerinde olan bölgeler tercih edilebilir. Buralarda metro bağlantıları açıldığında şu ankinden çok daha değerli olacak. Genel giderleri yüksek mi, ödeme hesaplarınızı ne kadar değiştiriyor bunları düşünmeli. Evin iç tadilat ihtiyacı varsa, ne kadar bir bütçeniz var, ne kadara mal olacak baştan iyi planlaması gerekli.” diyerek sözlerini bitirdi.