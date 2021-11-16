Konut Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, eylülde 2020'nin aynı ayına göre yüzde 35,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13,3 oldu.

3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,0, 3,2 ve 2,0'lık artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 30,9 ve İzmir'de 34,8 yükseldi.