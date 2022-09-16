Konut fiyatlarında yeni rekor… 3 büyük ilde artış oranları

Konut Fiyat Endeksi (KFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık artış ise yüzde 173,8 oldu.

16.09.2022 16:39:000
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Konut fiyatlarında yeni rekor… 3 büyük ilde artış oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 173,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 52,6 oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de artış oranları

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 8,2, yüzde 8,4 ve yüzde 7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 200,1, Ankara’da yüzde 181 ve İzmir’de yüzde 162,2 yükseldi.

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