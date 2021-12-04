Konut fiyatlarının en çok arttığı 10 şehirden 3’ü Türkiye’de

Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden üçü Türkiye’de.

Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. 150 şehirden 57’sinde (38%) 12 aylık periyotta artış oranı yüzde 10’un üzerinde. Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden üçü Türkiye’de. 2020 ile 2021’in ikinci çeyrekleri arasında 55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırmada İzmir, İstanbul ve Ankara ilk 10’da yer aldı.

Konut fiyatlarının en çok arttığı yer yüzde 30,8’lik artış ile Kanada’nın Halifax şehri.

İzmir, Güney Kore’nin başkenti Seul ile birlikte yüzde 30 artış ile ikinci sırayı paylaşıyor. İstanbul yüzde 26,4 ile 9. sırada yer aldı. Ankara yüzde 25.8’lik artışla, Kanada’nın Ottowa kenti ile ile birlikte 10. sırada aldı.

150 şehirden 11’inde fiyatlar düştü. Fiyatların düştüğü yerler arasında İtalyan şehirleri dikkat çekiyor. En çok düşüş yüzde 6.3 ile Venedik’te. Dubai’de düşüş yüzde 4.4. seviyesinde. İtalya’nın Venedik, Palermo, Floransa, Cenova gibi şehirlerinde de konut fiyatlarında düşüş var.



