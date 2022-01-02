Köprü geçiş ücretlerine iki yönlü fiyat

İstanbul’da 2022 yılında Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlendi. Sürücüler artık gidiş gelişte ayrı ayrı ücret ödeyecek.

2.01.2022 13:31:000
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Köprü geçiş ücretlerine iki yönlü fiyat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yeni yılda uygulanacak köprü ve tünel geçiş ücretlerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir." bilgisi verildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 - 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 - 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."

2021 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretleri aynıydı. Bu ücretler otomobiller için 13,25 TL idi. 2022'de ise geçiş ücreti tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16.50 lira ödeyecek.

2021 yılında otomobiller için Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 TL iken, yeni yıl düzenlemesiyle birlikte 53 TL oldu.

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