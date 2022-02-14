Koronavirüs bir günde 276 can aldı

Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

14.02.2022 10:32:000
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Koronavirüs bir günde 276 can aldı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosuna ilişkin paylaşımında "6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı.


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