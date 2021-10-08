Koronavirüs ilacı için dikkat çeken iddia: Fiyatı ne kadar olacak?

Amerikan ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için devlet desteğiyle ürettiği ilacı yaklaşık 40 katına satmak istemesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

8.10.2021 10:06:000
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Koronavirüs ilacı için dikkat çeken iddia: Fiyatı ne kadar olacak?

New Jersey merkezli Merck’in federal yardım alarak yaklaşık 18 dolara ürettiği Molnupiravir isimli Kovid-19 ilacını 700 doların üzerinde bir fiyata satmak için ABD hükûmetiyle anlaşma imzalaması tepki çekti.

Londra’daki Harvard Halk Sağlığı Okulu ve King’s College Hastanesince yapılan bir ilaç fiyatlandırması analizi, Molnupiravir’in maliyetinin en fazla 17,74 dolar olabileceğini ortaya koydu.

İlaç şirketinin, antiviral hapın gelecek haftalarda ABD’de acil kullanım izni alarak satışa sunması durumunda yıl sonuna kadar 7 milyar dolar kazanabileceği iddia edildi.

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketi 1 Ekim’de Kovid-19’a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde Molnupiravir kullanan deneklerin, “plasebo” alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirilmişti. AA

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