Koton CEO’su Sabuncu: Büyümeye odaklandık

Capital Kasım 2022 sayısından

Pandeminin başında mağaza kapanmaları nedeniyle zor günler yaşayan Koton, finansal anlamda yaralarını sardı. Şirketin ilk profesyonel CEO’su olan Dr. Bülent Sabuncu, 2022’deki büyümeye dikkat çekerek “3 haneli büyüme oranlarına ulaştık” diye konuştu.

2024 yılında online satışların cirodaki payını yüzde 20’ye çıkarmayı planlayan Sabuncu’nun hedefinde ise büyümeye odaklanmak ve 2023 sonunda yurt dışı mağaza sayısında Türkiye’yi geçmek var.

Bülent Sabuncu, perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Koton’un ilk profesyonel CEO’su. Destek hizmetlerden sorumlu genel müdür olarak Koton’a katılan tecrübeli isim, şirketin pandemi sürecini yönetmedeki başarısı nedeniyle son 2 yıldır kaptan koltuğunda oturuyor.

Sektörün ana sorunlarının maliyet artışları, finansmana erişim ve tedarik zinciri yönetimi olduğunu söyleyen Sabuncu; “Biz bu üç başlığı da iyi yönettik. Hatta bu süreçlerde zorluk yaşayan tedarikçilerimize destek verdik. 2023’te Türkiye’de, yurt dışında ve online’da büyümeye odaklanmış durumdayız. 2022’yi enflasyonun üzerinde büyümeyle bitireceğiz” dedi.

Koton CEO’su Sabuncu'nun Capital’in sorularını yanıtladığı röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ