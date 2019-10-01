Kredi kartı faizleri düşürüldü

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını düşürdü.

28 ARALIK, 20190
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Kredi kartı faizleri düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürdü.

TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 OCAK’TA GEÇERLİ OLACAK

Buna göre 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60’tan 1,40’a düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28’den 1,12’ye indirildi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2’den 1,70’e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,42 olarak belirlendi.

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