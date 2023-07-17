Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün süresi dolan Ukrayna ve Rusya’dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin bilgi verdi.

17.07.2023 13:02:250
Paylaş Tweet Paylaş
Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün süresi dolan Ukrayna ve Rusya’dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin bilgi verdi.

17 Temmuz’da anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.” ifadesini kullandı.

Anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlattı.

İtirazımız taraflara iletildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını bugün Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi.” ifadesini kullandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rönesans, büyüme rotasını Avrupa’ya çevirdi

Rönesans, büyüme rotasını Avrupa’ya çevirdi

Kârda tehlike yılı hazırlıkları

Kârda tehlike yılı hazırlıkları

Devlerin sınav yılı planları

Devlerin sınav yılı planları

Mutlu iş yerinde bağlılık artıyor

Mutlu iş yerinde bağlılık artıyor

ABD'de borsaya açılacağız

ABD'de borsaya açılacağız

Temkinli büyümeyi tercih ettik

Temkinli büyümeyi tercih ettik

Yorum Yaz