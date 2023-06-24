Kremlin: Prigojin’e yönelik açılan ceza davası kapanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Wagner lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti. Wagner güçleri Rostov-na-Donu kentinden geri çekilmeye başladı.

Lukaşenko’nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini açıkladı.

Peskov’un Wagner Grubu ile ilgili son durum hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

-Bugünkü olaylara katılan Wagner Grubu askerleri adli takibata tabi tutulmayacak.

-Wagner Grubu’ndan isteyen askerler Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayabilecek.

-Putin ve Lukaşenko, bu sabah Minsk'in uzlaşma için arabuluculuk yapması konusunda anlaştı; bu Belarus Devlet Başkanı’nın şahsi girişimiydi.

-En nihai hedef, kan dökülmesini ve iç çatışmayı önlemekti, Lukaşenko’nun çabaları da bu hedeflere ulaşılması adınaydı.

-Bugünkü durum özel askeri harekatınn gidişatının hiçbir şekilde etkilemeyecek, askerler karşı taarruzu başarıyla püskürtüyor, harekata devam edilecek.

-Putin’in yakın zamanda yeni bir seslenişi olmayacak.

-Prigojin’in Belarus’a gidebileceğine dair garanti, Rusya Devlet Başkanı'nın sözüdür.

KAMPLARA DÖNÜYORUZ DEMİŞTİ

Prigojin bugün Telegram'dan paylaştığı mesajda “Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da 'Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde vardık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık." dedi.

Artık kanın dökülebileceği bir ana geldiklerini kaydeden Prigojin, “Bu yüzden, biz, taraflardan birinde Rus kanı dökülecek olmasının tüm sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz.” ifadesini kullandı.

Belarus: Wagner’in kurucusu Prigojin "gerilimi azaltma" önerimizi kabul etti

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini, kabul ettiği bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı onayı ile Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirmiştir." denildi.

Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sonunda Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı. Yevgeniy Prigojin, Lukaşenko’nun Wagner şirketine bağlı silahlı kişilerin Rusya’daki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisini kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Wagner savaşçıları için güvenlik garantileri başta olmak üzere kabul edilebilir bir seçeneğin masada olduğu da kaydedildi.