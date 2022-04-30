Kremlin, rubleyi altın ve emtiaya endekslemeyi tartışıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ekonomisine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Rus rublesinin altın veya döviz değeri olan çeşitli emtiaya endekslenmesi konusunun gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Bu konu şu anda istişare ediliyor.” dedi.

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına en konularak bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki istemesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bu durumun çok tehlikeli bir emsal olduğunu vurgulayan Peskov, herhangi bir hukuk normunun bariz bir şekilde çarpıtılmasının genel olarak tüm hukuk kavramlarının ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

Bu durumun derin yanlış anlamaya neden olacağını kaydeden Peskov, “Bu, özel mülkiyete el konulması ve bunun da meşrulaştırılmasından söz başka bir şey değildir” dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, dün Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda, Rus uzmanların “iki döngülü parasal ve finansal sistem” üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Projeye göre, Rus rublesinin altın ve döviz değeri olan çeşitli emtiaya endekslenmesinin araştırıldığını belirten Patruşev, “Sonuç itibarıyla, ruble döviz kuru gerçek satın alma gücü paritesine karşılık gelecek. Herhangi bir ulusal finansal sistemin egemenliğini sağlamak için, ödeme araçlarının esas bir değere ve fiyat istikrarına sahip olması, dolara bağlı olmaması gerekir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya, tahvil ödemesini dolar cinsinden gerçekleştirdi

Rusya Maliye Bakanlığı, vadesi gelen dış borca yönelik tahvil ödemelerinin dolar cinsinden gerçekleştirildiğini bildirdi. Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar cinsinden ödeme yapıldığını belirtildi. Açıklamada, “564,8 milyon dolar değerindeki Rusya-2022 ve 84,4 milyon dolar değerindeki Rusya-2042 eurobond ödemeleri Citibank’a yapılmıştır. İlgili eurobond ödemeleri ABD doları ile gerçekleştirilmiştir. Böylece, ilgili yükümlülükler, ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak yerine getirilmiştir.” denildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya’nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 21 Nisan’da yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik bir temerrüt tehlikesinin bulunmadığını belirterek, “Rusya'nın kaynakları var, gerekli tüm finansal kaynaklara sahip, hiçbir temerrüt bizi tehdit etmiyor" ifadesini kullanmıştı. Rusya’nın 2022 ile 2047'ye kadar vadeli 15 aktif tahvili bulunuyor.