Kripto borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor

Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in bugün Binance’ten yardım istediğini belirtti.

9.11.2022 09:32:460
Paylaş Tweet Paylaş
Kripto borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıkladı.

Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in bugün Binance’ten yardım istediğini belirtti. FTX’in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, “Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık” ifadesini kullandı. Binance’in rakibi FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak, “Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık” dedi.

Binance ile FTX arasında sorunların yaşandığına dair basında bazı haberlerin çıktığına işaret eden Bankman-Fried, “Binance, düzenleyicilerle sektör arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışırken, daha merkezi olmayan küresel bir ekonomiye bağlı olduklarını defalarca gösterdi.” yorumunda bulundu. Her iki taraf da anlaşmanın detaylarını paylaşmadı.

Zhao’un FTT hamlesi FTX’te likidite sorunu yaratmıştı

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu. Açıklamanın ardından, FTT kripto para borsalarında yüzde 40’a yakın değer kaybederek 15 dolara kadar gerilemişti. ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşadıklarını bildirmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ekonomiye ilişkin "torba" kanun Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin "torba" kanun Resmi Gazete'de

İSO Başkanlığı'na Erdal Bahçıvan yeniden seçildi

İSO Başkanlığı'na Erdal Bahçıvan yeniden seçildi

Kripto borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor

Kripto borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor

2023 yılı asgari ücreti için süreç başladı

2023 yılı asgari ücreti için süreç başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor.... 9 Kasım veri gündeminde neler var?

Küresel piyasalar karışık seyrediyor.... 9 Kasım veri gündeminde neler var?

Girişimciliğin Davos'u: Global Girişimcilik Haftası başlıyor

Girişimciliğin Davos'u: Global Girişimcilik Haftası başlıyor

Yorum Yaz