Kripto paralar hakkında CEO görüşü: Bitcoin 10 katına çıkabilir ama almam

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda 10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını söyledi.

28.09.2021 10:26:000
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Kripto paralar hakkında CEO görüşü: Bitcoin 10 katına çıkabilir ama almam

Hindistan medyasına açıklama yapan JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, “Ben gerçekten Bitcoin’i umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum” dedi. 

Bitcoin’in bir noktada regüle edilmesi gerektiğini söyleyen Dimon, “Bu durumda yükseliş sınırlanabilir. Ancak bunu atlatırsa ne olacağını bilemiyorum. Ben Bitcoin almam. Ancak bu kripto paranın gelecek 5 yılda 10 katına çıkmayacağı anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

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