Kripto paralarda kan kaybı sürüyor

Piyasayı sarsan FTX olayında gelişmeler piyasa üzerinde etkili oluyor. Son olarak FTX'in istifa eden CEO'su Sam Bankman-Fried'in Bahamalar'da sorgulandığı haberi geldi.

14.11.2022 09:46:350
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Kripto paralarda kan kaybı sürüyor

Kripto varlık piyasasında FTX'in yarattığı depremin artçı şokları devam ediyor.

Hafta sonu kripto paralarda görülen düşüş ivmesi yeni haftanın ilk gününde de etkisini sürdürdü. Bitcoin yeniden 16 bin doların altına indi. Piyasanın en çok işlem hacmine sahip varlığı Bitcoin yeniden 16 bin doların altını gördü. Ethereum 1.170 dolar seviyelerine çekildi.

Piyasayı sarsan FTX olayında gelişmeler piyasa üzerinde etkili oluyor. Son olarak FTX'in istifa eden CEO'su Sam Bankman-Fried'in Bahamalar'da sorgulandığı haberi geldi. Kripto para birimi işlem platformu FTX Group Cuma günü ABD’de iflas işlemlerini başlattığını ve CEO Sam Bankman-Fried’in görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Geçen hafta FTX’in likidite problemleri yaşadığı ve iflasın eşiğinde olduğunun anlaşılması üzerine kripto para birimlerinde geniş bir satış dalgası yaşanmıştı. ABD sermaye piyasası kurulu SEC, müşterilerin varlıklarının kötüye kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Bankman-Fried hakkında soruşturma başlatmıştı.

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