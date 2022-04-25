Kruvaziyer sektörü Türkiye seferlerini yoğunlaştırdı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden kruvaziyer turizminde, 2021'in son çeyreğinde başlayan hareketliliğin bu yıl artarak devam etmesi bekleniyor.

Celestyal Cruises Türkiye ve Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz, kruvaziyer sektörünün 2021'de Kovid-19'un etkilerini geride bırakarak toparlanmaya başladığı söyledi.

Geçen yıl içinde hareketlenmelerle birlikte dünya denizlerinde son çeyrekte suya inen gemi sayısının arttığını belirten Alnıtemiz, "2022'de bu artış hızla devam ediyor. Bu olumlu iklim ülkemize de yansıdı. Geçtiğimiz eylül ve ekim itibarıyla ve özellikle Galataport'un da açılmasıyla gemiler yeniden Türkiye'yi rotalarına almaya başladı. 2022, ülkemiz kruvaziyer sektörü açısından baktığımızda Türkiye'ye yeniden dönüşün yılı olacak. Celestyal Cruises gemileri yıl boyunca Türkiye limanlarına 100'ün üzerinde sefer gerçekleştirecek. Türkiye'ye kruvaziyer sektörü olarak gelmesi beklenen gemi sayısı ise 600'ün üzerinde öngörülüyor, olumlu bir iklim var" dedi.

Alnıtemiz, 2 yıl aradan sonra sezonu açtıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, gemilerinin ilk Kuşadası'na sonrasında da İstanbul Galataport'a seferler düzenleyeceğini bildirdi. Bu yıl Türkiye limanlarına en çok giriş çıkış yapan cruise firmalarından biri olacaklarını vurgulayan Alnıtemiz, "Yeniden seferlere katılmak, denizde olmak için heyecanla bekleyen yolcularımız var. Rezervasyonlarımızın yoğunluğundan da bunu anlıyoruz. Türkiye çıkışlı her şey dahil Yunan adaları turlarımızla ülkemizde cruise bilinirliğini artırma ve cruise kültürünü geniş kitlelere yayma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Alnıtemiz, yabancı cruise misafirleri için Kuşadası çıkışlı turlarda Efes'in önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çekerek, Ege Denizi turlarının vazgeçilmez bir ayağının da Kuşadası olduğunu anlattı. Düzenledikleri turlara ilişkin bilgi veren Alnıtemiz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ege ve Yunan adalarını keşfetmek için 3, 4 ve 7 gecelik her şey dahil cruise turu alternatiflerimiz olacak. Her şey dahil programlarımız, misafirlerimiz için ekonomi bütçelerini daha önce planlayabilmeleri açısından fırsat sunuyor. Bütçelerini bilerek yurt dışında çok destinasyonlu bir seyahat programı gerçekleştirebiliyorlar. Bu en iyi tatil seçeneğini araştıran Türk yolcularımız için cazip bir fırsat olarak değerlendirilebilir."

Cruise hareketliliğini artırma hedefi

MSC Cruises Ülke Müdürü Burak Çalışkan da salgının henüz başlarında çalışmalara başladıklarını ve gemi seyahatinin güvenilirliğinin altını çizmek için, Ağustos 2020'de bir gemiyle seyirlerine başladıklarını belirterek, bugüne kadar 160 ülkeden 1 milyon misafiri ağırlayıp, 95 farklı limana demir atarak, kruvaziyer seyahatinin güvenirliğini ispatladıklarını söyledi.

Çalışkan, Cruise şirketlerinin Türk limanlarını tekrar programlarına almasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Filomuzda bulunan 19 gemimizden MSC Lirica ile Kuşadası hareketli 29 sefer ve MSC Fantasia gemimizle İstanbul hareketli, İzmir uğraklı 3 sefer planlandı. Türkiye'ye bu seferlerle yaklaşık 75 bin turist getirmeyi planlıyoruz. 12 Nisan'da ilk seferini Kuşadası'na gerçekleştiren gemimizin kutlama törenini yaptık. MSC Cruises olarak bu programı önümüzdeki sene de daha büyük bir gemimiz olan MSC Musica ile devam ettirme kararı aldık. Kuşadası'nda başlattığımız bu hareketliliğin sonucunda Türkiye'deki cruise gemi sayı ve kapasitesini artırma hedefindeyiz."

Yeni seferler yolda

Royal Caribbean International Türkiye Temsilcisi Sunorama Cruises Yönetici Ortağı Alper Taşkıranlar, 2021'nin üçüncü çeyreğinden itibaren sektörde kıpırdanmaların görüldüğünü dile getirerek, Akdeniz ve Karayipler'de gemilerinin seferlerine başladığını anlattı. Taşkıranlar, Royal Caribbean International, Celebrity ve Azamara Cruises gemi şirketlerinin bu yıl başta Kuşadası ve İstanbul olmak üzere Türkiye limanlarına 150'ye yakın sefer gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Kuşadası ve İstanbul'un yanı sıra Marmaris, Bodrum, Çanakkale, Alanya ve Antalya limanlarına uğrayacak gemilerimiz bölge ekonomisine de büyük katkıda bulunacak. Bu sene ve gelecek yıl ülkemiz limanlarından hareketle gerçekleşecek gemi turları cruise sektörünün ülkemizde büyümesine hem 2023 yılında hem de önümüzdeki yıllarda bölge ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edecektir."

"Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası talep yoğunluğu olacak"

Princess Cruise Türkiye Temsilcisi, Naviosa Turizm Yönetici Ortağı Tolgar Bıyıklı, Galataport Limanı'nın faaliyete geçmesiyle 3 bin yolculu Regal Princess gemilerinin buraya yanaştığını bildirdi. Avrupa'da Kovid-19 tedbirlerinin esnemesi sebebiyle en büyük ilginin Akdeniz ve Kuzey Avrupa seferlerine olduğuna dikkati çeken Bıyıklı, şöyle konuştu:

"İki yıllık zorunlu beklemenin ardından planlanmış olduğu gibi, Asya haricinde tüm parkurlarımız faaliyete geçti. Regal Princess gemisi de bu süreçte ayda bir, 3 bin yolcusuyla Galataport ve Kuşadası limanlarına yanaşacak. Bu yıl Asya seferleri halen yapılamamaktadır. Bu bölgeye ülkemizden de bir enerji ve talep birikimi olacağını düşünüyorum. Akdeniz turlarının faal olmadığı kış sezonu için 2023'te büyük patlama ve talep bekliyoruz."

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle birçok gemi şirketinin St. Petersburg Limanı'nı programdan çıkardığını, ardında da talep azalması sebebiyle komple parkur değişikliğine gidildiğini dile getiren Bıyıklı, savaşın gündemden düşmesinin ardında buraya talebin yoğun olmasını beklediklerini kaydetti.

Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen kruvaziyer seferleri yeniden başladı. İtalya'nın Trieste kentinden hareket eden "Artania" adlı gemi, Bodrum'un ardından Çeşme Ulusoy Limanı'na demirledi. Gemiden inen turistler, bando ekibinin gösterisiyle karaya ayak bastı. Gemiden inen 527 yolcudan bir kısmı Çeşme'de gezerken bazıları Efes ve İzmir turuna çıktı.

77 gemi gelecek

Kaymakam Ünal Çakıcı, Çeşme'nin dünyanın gözdesi bir yer olduğunu ifade ederek, "Bugün kruvaziyer gemilerinden ilki bağlandı. Bu yıl içerisinde 77 gemilik bir anlaşmamız var ama bu sayı daha da artabilir. Şu anda 500 civarında Alman misafirimizi ağırlayacağız" dedi.

Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Mesut Cesur ise 2 Kasım 2019'dan sonra gelen ilk yolcu gemisini karşılamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Seferlerin salgın nedeniyle ara verdiğini aktaran Cesur, şunları kaydetti: "Bu sene başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. 77 sefer, yaklaşık 60 bin yolcu bekliyoruz."