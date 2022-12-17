Kur korumalı mevduat hesaplarında süre uzatıldı

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı. Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

17.12.2022 09:47:350
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Kur korumalı mevduat hesaplarında süre uzatıldı

Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek. "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

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