Kur Korumalı Mevduat'ta 1 Haziran'dan itibaren yeni uygulama

Merkez Bankası, çeşitli hesaplarda 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda verilecek ek menfaat veya getirilerin vade sonundan önce ödenemeyeceğini bildirdi.

1.06.2023 15:12:260
Paylaş Tweet Paylaş
Kur Korumalı Mevduat'ta 1 Haziran'dan itibaren yeni uygulama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazıda, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılma Sistemi (Yuvam) Hesapları ve Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğlerin uygulamalarına ilişkin bildirimde bulundu.

Yazıda, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat veya getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ek ödemenin vade sonunda bankalar tarafından yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve TCMB'ye bildirilmesi istendi.

TCMB tarafından yapılacak kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat veya getiri toplamın üzerinden yapılması gerektiği belirtilen yazıda, "Bu tarihten itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda ek menfaat ve getirinin Türk lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat veya getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgileriniz ve gereğini rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2023 Haziran başlıkları

Capital 2023 Haziran başlıkları

Capital 2023 Mayıs başlıkları

Capital 2023 Mayıs başlıkları

Capital 2023 Nisan başlıkları

Capital 2023 Nisan başlıkları

Capital 2023 Mart başlıkları

Capital 2023 Mart başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Yorum Yaz