Küresel düzeyde otorite marka olmaya odaklanan Collasel'den yine yeni bir başarı! Collasel Fish

2019 yılından bu yana nutrasötik, kozmetik, gıda, spor, farmasötik ve sağlık endüstrileri için hidrolize kolajen peptit üreten, kolajen hammadde üreticisi Sel Sanayi yine bir ilk’e imza attı ve balıktan hidrolize kolajen peptit üreten Türkiye’nin ilk hammadde üreticisi oldu.

TÜRKİYE’DE YİNE BİR İLK’İ BAŞARDI!

Collasel Fish markası altında üretilen hidrolize kolajen peptit, aglomerasyon işleminden geçirilmiş, Tip I kolajen içeren balık kaynaklı saf bir protein ürünüdür.

İnsan vücudu için en önemli amino asitlerden biri olan hidroksiprolini yüksek değerde içeren Collasel Fish hidrolize kolajen peptit, içeriğinde katkı maddesi, tatlandırıcı, koruyucu, GDO madde bulundurmamaktadır. CollaSel Fish’in yüksek kaliteli kolajen peptitleri, düşük molekül ağırlığı sayesinde vücut tarafından kolayca emilirken, cilt ve eklem sağlığında etkin bir rol oynamaktadır.

Bugüne kadar sadece balıktan üretilebilen ve özellikle dermokozmetik alanında çok değerli bir hammadde olan kolajen tripeptit’i sığırdan üretmeyi başaran Collasel, bu alanda dünyada bir ilk’e imza atarken, geçtiğimiz ay üretimi onaylanan Collasel Fish hidrolize kolajen peptit ile Ar-Ge’deki başarısını ve üretim gücünü katladı.

YENİ ÜRÜNLERLE BÜYÜMEK ANA HEDEFİMİZ!

Son 1 yılda artarda gerçekleşen üretim ve Ar-Ge başarıları konusunda Sel Sanayi CEO’su Selim Tezman; ‘Hidrolize kolajen peptit üreticisi olarak yeni ürünler ile büyümek ana stratejimiz. 2022 yılı sonunda iki, bu yılın başında bir olmak üzere toplam üç yeni ürünümüz satışa sunuldu.

Bunlardan ilki ve en önemlisi; Dünyada ilk defa sığırdan tripeptit hidrolize kolajen ürettik. İkinci ürünümüz Collasel Pro, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, Türkiye’nin ham kolajen üzerine yapılmış ilk, dünyada da klinik deneyleri tescillenmiş sayılı markaları arasına girdi. Üçüncü ve en yeni ürünümüz ise, Türkiye’de ilk defa üretilen Hidrolize Balık Kolajen Peptit oldu. Sığıra bir alternatif olarak üretilen balık kolajen kullanım alanları ile son tüketiciler için de önemli bir alternatif.

1961 yılında Türkiye’nin ilk teknik jelatinini, 2008 yılında Türkiye’nin ilk yenilebilir sığır jelatinini ve 2018 yılında da Türkiye’nin ilk hidrolize kolajen peptitini üretten Sel Sanayi yeni ürünler için çalışmalarına uluslararası düzeyde devam ediyor.’ yorumunda bulundu.

Dünyanın her yerinden iş ortaklarıyla birlikte mutlu, sağlıklı yaş alma kavramı üzerinde çalışan Sel Sanayi markası Collasel, cilt, saç, tırnak sağlığından eklem ve kemik sağlığına, güçlü bağışıklık sisteminden kilo kontrolüne kadar geniş bir alanda wellness kategorisini yeniden tanımlamayı hedeflerken, kolajen hammadde üretimindeki otorite marka olma iddiasını da güçlendiriyor.