Küresel e-ticaret sektörü İstanbul’da buluşuyor

8. Dünya E-Ticaret Forumu21 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

7.09.2021 10:15:000
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Küresel e-ticaret sektörü İstanbul’da buluşuyor

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından düzenlenen “World E-commerce Forum (Dünya E-ticaret Forumu)”, uluslararası arenada “E-Ticaretin Davos’u” olarak anılıyor. 

Günümüze kadar 1’i online, 5’i İstanbul’da ve 1’i Bakü’de olmak üzere 7 farklı forum düzenlendi. 8. Dünya E-Ticaret Forumu ise 21 Ekim 2021 tarihinde Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek. 

Foruma Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanısıra, Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanı Jack Straw ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Jean-Claude Juncker de konuşmacı olarak katılacak. 

Forum kapsamında Hepsiburada, Turkcell, Trendyol, UPS, N11 ve ebebek gibi sektörün lider markalarının yöneticileri, CEO’lar ve e-ticaret profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

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