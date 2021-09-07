Küresel e-ticaret sektörü İstanbul’da buluşuyor

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından düzenlenen “World E-commerce Forum (Dünya E-ticaret Forumu)”, uluslararası arenada “E-Ticaretin Davos’u” olarak anılıyor.

Günümüze kadar 1’i online, 5’i İstanbul’da ve 1’i Bakü’de olmak üzere 7 farklı forum düzenlendi. 8. Dünya E-Ticaret Forumu ise 21 Ekim 2021 tarihinde Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Foruma Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanısıra, Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanı Jack Straw ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Jean-Claude Juncker de konuşmacı olarak katılacak.

Forum kapsamında Hepsiburada, Turkcell, Trendyol, UPS, N11 ve ebebek gibi sektörün lider markalarının yöneticileri, CEO’lar ve e-ticaret profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.