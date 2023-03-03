Küresel ölçekte belirsizlikler sürüyor, yurt içi piyasalar enflasyonu bekliyor

ABD ve Çin'de ekonomik veriler küresel resesyon riskinin azaldığına işaret etse de faiz artırım sürecine dair haber akışı yatırımcı fiyatlamalarını etkiliyor. Türkiye'de gözler enflasyon verilerinde.

Küresel piyasalarda, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün şubat ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizlikler yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hafta başından bu yana para politikalarına dair "şahin" beklentilerle baskılanan piyasalarda, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz artırım sürecinin yaz mevsiminin ikinci yarısında sonlanabileceğine dair açıklamaları ile hava pozitife döndü. Çin'de ekonomik aktiviteye dair artan iyimserlik de risk iştahını destekledi.

Bostic'in açıklamaları, diğer Fed yetkililerinin enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımı gerektiğine dair değerlendirmelerinin de arka plana atılmasına neden oldu.

Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 190 binle beklentilerin altında kalarak istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.

Bu gelişmelerle dün güne düşüşle başlayan New York borsasında endeksler, kapanışa yakın yükselişe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 0,5'lik artışla 105,2'yi test etmesinin ardından bugün 104,9'da dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,09'u gördü. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa'da dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen veri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceği tahminlerini güçlendirdi.

Halihazırda ECB'nin faiz artışlarına Şubat 2024'e kadar devam edeceği ve mevcutta yüzde 3 düzeyinde bulunan politika faizini yüzde 4'e yükselteceği fiyatlanıyor. Bölgede tahvil piyasasında da satış baskısı sürerken, 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,77 ile Temmuz 2011'den ve Fransa'da yüzde 3,26 ile Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bu gelişmelere karşın Avrupa borsaları dün kapanışa yakın gelen alımlarla pozitif seyretti ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,6'lık düşüşle 1,06'dan kapanmasının ardından bugün 1,0610'dan işlem görüyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratların yeni güne de alıcılı başladığı görülüyor.

Asya'da bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puanlık artarak 55'e yükseldi. Salgın tedbirlerinin ardından artan tüketici talebi ve istihdamda güçlü toparlanma paralelinde beklentilerin üzerinde gelen veri, 6 ayın en hızlı artışına işaret etti.

5 Mart'ta gerçekleştirilecek Çin'in genel kurul toplantısı kapsamında açıklanacak yıllık büyüme hedefinin yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya yükseltileceği haberleri de ülkede ekonomik toparlanmanın daha güçlü olacağı beklentilerini destekledi.

Japonya'da da hizmet sektörü PMI şubatta 1,7 puan artarak 54 ile Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, aynı dönemde Tokyo Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3,4 ile bir önceki aya göre yavaşlama kaydetti.

ABD borsalarındaki pozitif havanın beklentilerin üzerinde gelen ekonomik verilerle desteklenmesi ile Asya pay piyasalarında yeni gün alıcılı başladı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde dün 5.350 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek yüzde 1,15 azalışla 5.261,41 puandan kapandı. Dolar/TL, dün 18,8934 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8930'da dengelendi.

Analistler, ABD ve Çin'de ekonomik verilerin küresel resesyon riskinin azaldığına işaret etse de faiz artırım sürecine dair haber akışının yatırımcı fiyatlamalarında daha etkili olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.250 ve 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,52 artmasını beklerken, bu paralelde yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

11.55 Almanya, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ÜFE

17.45 ABD, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, ISM hizmet sektörü PMI.