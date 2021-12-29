Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor: 29 Aralık veri gündemi

Kovid-19 salgınında, dünya genelinde rekor seviyeye çıkan vaka sayıları risk iştahını düşürürken, yılın son işlem günlerinde, çoğu yatırımcının Noel ile yılbaşı tatilini birleştirmesi nedeniyle pay piyasalarında düşük hacimli ve karışık bir görünüm takip ediliyor.

ABD’de dün, Kovid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı açıklandı. Bununla birlikte Omicron varyantına ilişkin çalışmaların, hastalığın daha kolay atlatıldığı ve sağlık sistemine aşırı yük bindirmeyeceği beklentileri verilerin piyasalara olumsuz etkisini törpülüyor.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, konut fiyatları ekimde aylık yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artarken, Richmond Fed imalat endeksi aralıkta 16 ile tahminleri aştı.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de devam eden Noel tatili nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, açık olan pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,81, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer değer kazandı.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,1 azalışla 1,1312'ye gerilemesinin ardından bugün 1,13'ün altını test etti ve bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi. Avrupa endekslerinin vadeli işlem kontratları da yeni güne karışık bir görünümle başladı.

Asya pay piyasalarında, bugün zayıf veri takvimi nedeniyle yön arayışı dikkati çekiyor. Çin'de artırılan tedbirler sonrası Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, Çin Merkez Bankası'nın destekleyici politikasına devam edeceğini bildirmesi pay piyasalarında satışları sınırlayan en önemli etken olarak dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,80, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,75 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi pozitif ayrışarak yüzde 1,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da özellikle banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla yüzde 2,46 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.850,48 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 2,3 artışla 11,8277’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,8790’dan işlem görüyor.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın yurt dışında Noel ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar dolayısıyla işlem hacminin düşük seyrettiği pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin para ve kur politikası, yurt dışında ise ABD'de toptan ve perakende stoklar ile bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB 2022 Para ve Kur Politikası

16.30 ABD, kasım ayı toptan ve perakende stoklar

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları