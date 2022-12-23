Küresel piyasalar karışık seyrediyor... 23 Aralık veri gündeminde neler var?

Analistler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Japonya'da yükselen enflasyonun, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dün yüzde 3,2'ye revize edildi. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da 216 binle beklentilerin altında kaldı.

Beklenenden güçlü gelen ekonomik veriler sıkı para politikalarının süreceği endişelerini artırırken, pay piyasalarından çıkış hızlandı, küresel dolar talebi de arttı. Bu gelişme ile dolar endeksi 104,6'ya kadar yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 1.792 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 84,2 dolardan 82,1 dolara indi.

New York borsasında dün teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 1,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı yükselişle yüzde 3,69'da dengelenirken, ABD'de endeks vadeli kontratlar bugün açıklanacak önemli veriler öncesi güne alıcılı başladı.

Avrupa tarafında da dün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 daraldı. İngiliz ekonomisine yönelik kötüleşen göstergeler, gelecek yıl için resesyon kaygılarını derinleştirdi. Bu durum Avrupa genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, yetkililerden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam edeceği mesajları da gündemdeki yerini korudu.

Bu gelişmelerle Avrupa borsaları dün günü satıcılı bir seyirle tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün 1,0570'e kadar gerilese de bugün yeniden 1,06'nın üzerinde hareket ediyor. 10 yıllık tahvil faizi Almanya ve Fransa'da yukarı yönlü hareketini sürdürerek 24 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Asya genelinde Japonya'da para politikasına yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunurken, ülkede çekirdek enflasyon kasımda yıllık yüzde 3,7 ile 40 yılın zirvesini gördü. Bu gelişme ile hafta başında getiri eğrisi hedef bandını 25 baz puan genişleten Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bir sonraki toplantısında da ultra gevşek para politikasını terk etmeye yönelik adımlarına devam edip etmeyeceği daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 132,7'ye yükseldi, ülkede 10 yıllık tahvil faizi de önceki kapanış seviyesine göre 15 baz puan artarak yüzde 0,4'ü test etti.

Çin ekonomisine yönelik zayıflık beklentileri de artan vaka sayıları ile gündemdeki yerini korurken, bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde bırakırken, Türkiye Varlık Fonu'nun 3 kamu bankasının her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı gerçekleştireceği haberleri ile bankacılık sektörü hisselerinde hareketlilik arttı.

Bu gelişmelerle dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, tarihi zirvesini 5.515,67 puana taşırken, kapanış rekorunu da yüzde 0,33 geliştirdi ve günü 5.447,23 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,06'lık azalışla 18,6584'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6680'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Japonya'da yükselen enflasyonun, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu, pay piyasalarında da oynaklığın arttığını söyledi.

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu arada İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasaları bugün Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, kasım ayı yeni konut satışları.