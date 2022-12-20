Küresel piyasalar negatif seyrediyor... 20 Aralık veri gündeminde neler var?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz artışlarını nerede durduracağına ilişkin soru işaretlerinin fiyatlamalardaki başlıca belirsizlik olduğunu kaydediyor.

Küresel piyasalar, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyaller ile negatif seyrederken, bugün hareketlenecek veri gündemi takip edilecek.

Geçen hafta açıklanan merkez bankası kararları sonrası varlık fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor.

ABD'de güçlenen resesyon baskıları yatırımcıların kararlarında etkili olmayı sürdürürken, tahvil piyasalarında uzun vadeli varlıklara olan talebin arttığı, hisse senedi piyasalarının ise düşüş eğilimini dördüncü işlem gününe taşıdığı görülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz artışlarını nerede durduracağına ilişkin soru işaretlerinin fiyatlamalardaki başlıca belirsizlik olduğunu kaydederek, cuma gününe kadar devam edecek olan yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün ABD'de konut sektörüne ilişkin açıklanacak verilerin önemine dikkati çeken analistler, açıklanacak verilerde beklentilerden olası sapmaların piyasalarda oynaklığı beraberinde getirebileceğini bildirdi.

Dün, New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,90, Nasdaq endeksi yüzde 1,49 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğal gaza megavatsaat başına 180 avro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.

Analistler, söz konusu kararın Rusya ile ilişkilerde tansiyonun daha da artmasına sebep olabileceğine değinerek, Rusya'nın konuya ilişkin atacağı adımların yakından takip edileceğini bildirdi.

Almanya’da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansının (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, ülkede ocak ve şubatta gaz sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da dün açıklanan verilere göre aralık ayı İfo iş dünyası endeksi 88,6'yla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artarken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya'da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

BoJ, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde -0,10'da sabit bırakırken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizinde getiri eğrisi kontrolü için kullandığı aralığı 25 baz puan artırdı.

Analistler, söz konusu kararın bankanın fiyatlardaki baskının ardından para politikasındaki duruşunu değiştirebileceğine işaret ettiğini belirtti.

BoJ'un kararıyla birlikte dolar/yen paritesi yüzde 2,7 azalışla 133,3'e inerken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,4'ün üzerine çıktı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) da, bugün 1 yıllık borç verme faizini yüzde 3,65'te sabit bıraktı. Ülkede artan Kovid-19 vakaları ekonomiye ilişkin belirsizlikleri artırmaya devam ederken, risk iştahını düşürdü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,41 artarak 5.391,91 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.403,98 puana taşıdı.

Günü yatay seyirle 18,6499'dan tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,640'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.250 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı Yurt dışı ÜFE

10.00 Almanya, kasım ayı ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı cari işlemler dengesi

16.30 ABD, kasım ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

17.30 Türkiye, kasım ayı merkezi yönetim borç stoku

18.00 Avro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi.