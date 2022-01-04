Küresel piyasalar, tatillerin ardından hareketlendi: Hangi veriler takip edilecek?

Küresel piyasalar Omicron varyantına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izlerken, tatillerin ardından hareketlenen makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

Omicron varyantı küresel bazda varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır tolerans" politikası ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri artırıyor.

Çin'de, halen bazı şehirlerde devam eden kısıtlamaların süresinin uzatılması ve Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmasına neden oluyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kısa dönemli likidite miktarını düşürmesi ve sıkıntıda olan emlak sektörünün yaklaşan tahvil ödemeleri de özellikle Çin ve Hong Kong pay piyasalarında risk iştahını törpülüyor.

ABD'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1 milyonu geçse de, dün teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geçen senenin son çeyreğinde rekor teslimat gerçekleştirdiğinin açıklanmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 14 değer kazanırken, Apple'ın piyasa değeri de yükseliş eğilimini sürdürerek 3 trilyon doları ilk şirket oldu.

Öte yandan, dün tahvil piyasasında etkili olan satışlar dikkati çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 10 baz puandan fazla artışla yüzde 1,63 seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,68 yükselerek kapanış rekorlarını kırarken, Nasdaq endeksi de yüzde 1,20 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün de alıcılı bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında da Omicron varyantına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korusa da, tatil dönüşü piyasaların gündemi yoğunlaşmaya başlıyor.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alırken, hareketlenen veri takvimi de takip edilecek.

Dün, İngiltere borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Almanya DAX endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Avrupa endekslerinin bugün vadeli işlemlerde de pozitif seyrini sürdürdüğü görülüyor.

Avro/dolar paritesi, cuma günü 1,1388'le 16 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dün düşüşe geçerek yüzde 0,7 azalışla 1,1297'ye geriledi. Parite, bugün 1,13'ün hemen üzerinde dengelendi.

Asya'da Çin pay piyasaları düşüş eğiliminde hareket etse de, Japonya ve Avustralya piyasalarında risk iştahının yüksek olduğu görülüyor.

Dolar/Japon yeni paritesi 115,7 ile son beş yılın en yüksek seviyesine çıkarken, güçlü küresel büyüme beklentilerinin Japon yenini, dolar karşında daha da baskılayabileceği ifade ediliyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 54,3'e ve Çin'de 50,9'a yükselerek beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,82, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,95 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 13,58, yıllık yüzde 36,08 arttı.

Açıklanan enflasyon verisine karşın dün Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izlenirken, yüzde 3,71 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.926,66 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün günü yüzde 2,32 azalışla 13,0922’den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,45 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi PMI ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş pozisyonları verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar

10.00 Almanya, aralık ayı işsizlik

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, aralık ayı reel efektif döviz kuru

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş pozisyonları