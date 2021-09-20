Küresel piyasalar yeni haftaya satıcılı başladı

Küresel piyasalar Çin'li Evergrande şirketine ilişkin belirsizlikler, devam eden tedarik sorunları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını açıklayacağı endişesiyle yeni haftaya satıcılı başladı.

Dünya genelinde bu hafta birçok merkez bankasının para politikası toplantısı bulunurken, bazı bankaların artan enflasyon baskılarıyla şahinleşebileceği endişesi risk iştahını azaltıyor.

Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken 100 milyon doları aşkın tahvil ödemesi ise Asya'da pay piyasalarını baskılayan etkenler arasında başı çekiyor.

ABD'de borç tavanı konusunda belirsizlikler sürerken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen hafta sonu ABD medyasında kaleme aldığı bir yazıda borç tavanının kaldırılmaması ya da yükseltilmemesi halinde Ekim'de Hazinenin ödeme yapacak kaynağının kalmayacağını ifade etti.

Öte yandan, küresel bazda tedarik zincirindeki kırılmalar birçok üründe fiyat dalgalanmalarını beraberinde getirirken, özellikle Avrupa'da rekor kıran doğal gaz fiyatlarının ardından şimdi de elektrik fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket etmesi ekonomik toparlanmanın sağlığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Cuma günü, ABD'de vadeli işlem kontratları ve opsiyonlarda vade sonu olması sebebiyle artan oynaklık sonrasında New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,91, Dow Jones endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,91 değer kaybetti. New York borsası vadeli işlemelerde yeni haftaya da satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa'da emtia fiyatları ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ederken, Fransa ile ABD arasında Avustralya üzerinden artan tansiyon satış baskısını artırıyor.

Bu hafta bölgenin önemli gündem maddeleri arasında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı bulunurken, yatırımcıların bir gözü de oynaklığın arttığı elektrik fiyatlarında olacak.

Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,03, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,98 değer kaybederken, vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni haftaya da satıcılı başladı.

Avro/dolar paritesi ise güne yüzde 0,1 azalışla başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 1,1716'dan işlem görüyor.

Asya'da Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor. Açık olan Hong Kong pay piyasasında ise düşüşler yüzde 3'ü aştı.

Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizlikler endişeleri artırırken, Çin'de devam eden regülasyon adımları da risk unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Yurt içinde, bugün sakin bir veri takvimi bulunurken, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, beş işlem günü süren düşüş serisini sonlandırdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,10 üzerinde 1.449,43 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,3 değer kazancıyla 8,6441'e yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6740 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, çarşamba ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının bekleneceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu