Küresel piyasalar yön arayışında: 26 Nisan veri gündemi

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle risk iştahı düşük seyrederken, dün New York borsasında etkisini artıran tepki alımlarının devam edip etmeyeceği pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 4. haftasına giren şehir kapatmaları, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının ekonomik büyümeye olumsuz etkilerinden endişelenen yatırımcıların risk algısının daha da artmasına neden oluyor. Bu durum karşısında Çin Merkez Bankası (PBoC) reel ekonomiye ve Kovid-19'dan etkilenen küçük firmalara desteğini artıracağını ve likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını açıklasa da somut adım görmeyen yatırımcının risk iştahının toparlanmasına yeterli katkıyı sağlayamadı.

Küresel çapta dolar endeksinin gücünü koruması ve Çin'in enerji talebinde düşüş beklentisi petrol fiyatlarında da satış baskılarının devam etmesini beraberinde getirirken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,2'lik azalışla 102,3 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 103,3 dolardan işlem görüyor.

Enflasyonist kaygılar ve ekonomik endişelerle risk iştahı azalan yatırımcıların tahvil piyasasından çıkışlarının ise dün itibarıyla hız kestiği, ABD ve Avrupa'da başta olmak üzere 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüş kaydettiği görüldü. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,76 ile son 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yüzde 2,85 seviyesinde dengelendi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,98 seviyelerinden yüzde 0,82'lere, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,97'lerden yüzde 1,84'lere kadar indi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında güne düşüşle başlayan endeksler, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştığı haberleri ile teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti. Dow Jones endeksi, yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, Twitter'ın hisselerinde yüzde 5,7'lik yükseliş yaşandı. Dolar endeksi dün 101,9 ile son 2 yılın zirvesini görmesinin ardından 101,6 seviyesinde dengelendi.

Avrupa borsalarında, Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, yükselen enflasyon karşısında merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı gerçekleştireceğine dair endişeler gündemin odağındaki yerini korurken, ekonomik kaygıların öne çıkması ile dün borsalarda bir ayın en düşük seviyesi görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,88, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,54 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün 1,0697 ile 2 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,07'nin üzerinde işlem görüyor.

Asya genelinde, Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşın Omicron varyantının yayılımının devam etmesi ile tedarik zincirlerine yönelik endişeler öne çıkıyor. Borsa tarafında ise ABD borsalarındaki pozitif kapanışı devralan pay piyasalarının yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla seyrediyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün BBVA'nın Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 12,20 liradan 15 liraya yükseltmesiyle bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti ve günü yüzde 0,41 artışla 2.482,60 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artarak 14,7759'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,7760 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ederken, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceğini görüşlerinin arttığını söyledi.

Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin, risk iştahının düşük seyretmesine neden olmasına karşın pay piyasalarında olumlu haber fiyatlama eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken analistler, bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliğin de devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının takip edileceği bilgisini vererek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Richmond Fed sanayi endeksi

17.00 ABD, mart ayı yeni konut satışları.