Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarında

Bugün gözler yurt içinde enflasyon verilerine, yurt dışında ise Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

Küresel piyasalarda, ABD'de piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolarla risk iştahı azalırken, bugün gözler yurt içinde enflasyon verilerine, yurt dışında ise Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta başından bu yana yaptıkları sözle yönlendirmelerde parasal sıkılaşma sürecinde dikkatli olacaklarını vurgulamaları, dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine katkıda bulundu.

Dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre özel sektör istihdamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının etkisiyle ocakta 301 bin azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

İstihdam piyasasındaki negatif gerçekleşmelerin Fed'i para politikası adımlarında ölçülü olmaya iteceği yönündeki beklentilerle New York borsasında yükseliş eğilimi üst üste dördüncü güne taşındı.

Buna karşılık, New York borsası kapandıktan açıklanan bilançolarda, Meta adıyla ilk kez bilanço açıklayan Facebook'un karlılığının beklentilerin uzağında kalması sonrası vadeli işlem piyasasında yüzde 20'den fazla değer kaybetmesi, küresel bazda risk iştahını olumsuz etkiledi.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artışla 33,7 milyar dolara çıksa da, net karı yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara geriledi.

Söz konusu gelişmelerle yatay seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,77'de dengelenirken, altı günlük yükseliş eğilimini sonlandıran Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 88,7 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,94, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni günde satıcılı seyrediyor.

Avrupa borsalarında gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit tutması beklenirken, BoE'nin 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ECB'nin bu sene iki kez faiz artıracağına işaret etmesi ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının önemini artırıyor.

Lagarde, bundan önce yaptığı açıklamalarda ECB'nin faiz artırmayacağını ancak enflasyondaki seyri göz önünde bulunduracağını belirtirken, dün Avro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5,1 artışla beklentileri oldukça geride bıraktı.

TÜFE verisi sonrası piyasalarda ECB'nin bu sene tek faiz artışı yapacağı yönündeki beklenti ikiye çıkarken, ilk faiz artışının yapılacağı tarihe yönelik tahminler de Aralık'tan Temmuz'a çekildi.

İki bankanın da varlık alımlarını koruması beklenirken, ECB'nin bazı programlara ilişkin değişiklikleri, BoE'nin ise varlık alım programının geleceğine yönelik yönlendirmeleri önem arz ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ise bölgede risk iştahını törpüleyen ana etken olmayı sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla sevk edeceklerini bildirdi.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde negatif seyrediyor.

Asya'da, ABD'deki vadeli işlem piyasalarında satış baskısının artmasıyla açık olan piyasalarda düşüş eğilimi hızlanırken, Japonya borsasındaki düşüşe Sony hisseleri yüzde 7'ye yaklaşan değer kaybıyla öncülük ediyor.

Japonya'da bugün açıklanan makroekenomik veriler ekonomik aktivitede daralmanın sürdüğüne işaret etti. Buna göre Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,6 ve bileşik PMI 49,9 oldu.

Çin, Güney Kore ve Hong Kong pay piyasalarında yeni yıl tatili sebebiyle işlem gerçekleşmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,09 ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Yurt içinde, gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin ocakta yüzde 10,09 artacağını öngörürken, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Dün BIST 100 endeksi yüzde 0,65 değer kaybederek 2.002,24 puana geriledi. Dolar/TL ise dün yüzde 0,7 artışla 13,4761’e çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,52 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmaya başladığına dikkati çekerek, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Garanti BBVA'nın 2021 yılındaki net karı, 13,1 milyar TL ile beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşti.

Analistleri bugünkü veri takviminde, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.035 ve 2.050 seviyelerinin direnç, 1.990 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TÜFE

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat dışı endeksi

18.00 ABD, aralık ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri