Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve enflasyon kaygıları

Küresel piyasalarda enflasyon kaygıları ve artan jeopolitik riskler oynaklığın yüksek seyretmesine neden oluyor.

Küresel piyasalarda enflasyon kaygıları ve artan jeopolitik riskler oynaklığın yüksek seyretmesine neden olmaya devem ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün gerçekleştirmeleri beklenen görüşme gündemin odağına yerleşti.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi. ABD basınında yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD yönetiminin, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya destek amacıyla göndermelerine izni verdiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırından herhangi bir şekilde geçmesinin işgal anlamına geleceğini ve bu durumda Rusya'nın ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya çok ağır ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

Jeopolitik tarafta risk algısını artıran bu gelişmeler, halihazırda enflasyon ve para politikalarında hızlı sıkılaşma kaygılarıyla satış baskısı altında kalan pay piyasalarındaki oynaklığı artırdı. Buna karşın tahvil piyasasındaki satışların durulmasıyla çarşamba günü yüzde 1,90'ı test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü 3'üncü güne taşıdı ve yüzde 1,77'ye geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 286 bin ile 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Verideki artış, Omicron varyantının iş gücü piyasasına etkisinin öngörülenden daha fazla olduğuna işaret etti. Ülkede, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta beklentileri üzerinde artarak 23,2'ye yükseldi. İkinci el konut satışları ise aralıkta aylık yüzde 4,6 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle dün güne yükselişle başlayan New York borsasında endeksler, kapanışa yakın düşüşe geçti. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,2 artışla 95,7'den kapanmasının ardından bugün yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükseliş öncülüğünde yüzde 5 ile son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aylık yüzde 5 ve yılık yüzde 24,2 artışla beklentilerin oldukça üzerine gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklar, üyelerin uzun süreli yüksek enflasyon riskinin senaryo dışı bırakılamayacağı görüşünde olduğunu ortaya koyarken, dün bir radyo programına katılan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun tedarik darboğazlarının hafiflemesiyle bu yıl kademeli olarak düşeceğini öngördüklerini söyledi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Dün yüzde 0,4'lük düşüşle 1,13 sınırına kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugün 1,1325 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) son toplantısına ait tutanaklara göre, bazı üyeler yukarı yönlü fiyat baskılarının arttığını söylese de çoğunluğun enflasyonun hala yüzde 2 hedefinden uzak olduğunu, ultra gevşek para politikasının sürdürmesi gerektiğini savunması dikkati çekti. Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, enflasyon aralıkta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, çekirdek enflasyon yüzde 0,5 ile tahminlerin altında kaldı. Çin'de emlak sektörü ve kredi piyasasına ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 2.014,21 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,4'lük azalışla 13,3807'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,44 seviyesinde işlem görüyor.

Bu arada dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri dahilinde politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutarken, karar metninde önemli değişikliklere gitti. Karar metninde, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilirken, bankanın tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin yürütüldüğü bildirildi.

Analistler, enflasyon kaygıları ve jeopolitik risklerin pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının piyasaların yönü zerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı öncü göstergeler endeksi