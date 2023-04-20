Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor: 20 Nisan veri gündemi...

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükseliş eğiliminde hareket ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 2 yerine 3 faiz artışı yapacağına yönelik fiyatlamalar performansta etkili oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamamasının ardından karışık bir seyir izliyor.

ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediği kaydedildi.

Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı sıra daha yüksek envanter ve işçilik maliyetleri nedeniyle arttığı kaydedilen raporda, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,43'e yükselirken, 6 haftanın ilk artışını kaydetti.

Ülkede dün açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı yüzde 19, geliri ise yüzde 2 azaldı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri 23,3 milyar dolara ulaşırken, net karı 2,5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu gelişmelerin yanında Fed üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ancak hala çok yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi.

Buna göre, bankanın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

Bununla birlikte dün, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu ayki toplantıda getiri eğrisine yönelik düzenlemelere gideceği ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yıl sonuna kadar 3 faiz artışına gideceğinin fiyatlanmaya başlamasıyla tahvil piyasaları ve emtia fiyatlarında oynaklık arttı.

ABD'nin politika faizine duyarlı 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,31'le 15 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, altının ons fiyatı dün 1.969 dolarla 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek günü 1.995 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı da dünkü yüzde 2,3'lük düşüşün ardından bugün de yüzde 0,8 değer kaybetti. Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,23 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç yükseliş eğiliminde hareket ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 2 yerine 3 faiz artışı yapacağına yönelik fiyatlamalar söz konusu performansta etkili oldu.

Avro Bölgesi'nde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gerçekleşmesi ise risk iştahını destekledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,15 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

ABD'deki karışık seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bugün şirket finansal sonuçlarını açıklayacak olan dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing yatırımcıların odağına yerleşti.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugünkü kararlarında 1 ve 5 yıllık borç verme faizini sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 4,30'da sabit bırakırken, BoJ'un para politikalarına ilişkin olası haber akışı yakından takip ediliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi y��zde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,85 üzerinde 5.061,22 puandan tamamladı.

Söz konusu yükselişte Halkbank'a ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını duyurması etkili oldu. Buna göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, İstinaf Mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi. Kararın açıklanmasıyla birlikte Halkbank hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazanarak, günü 12,55 lirayla tavan fiyattan tamamladı.

Bugün borsada arife günü nedeniyle işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,3979'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4020 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı yurt dışı ÜFE

12.00 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı dış ticaret açığı

14.30 Avro Bölgesi, ECB'nin toplantı tutanakları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed iş görünümü endeksi

17.00 ABD, mart ayı 2. el konut satışları ve öncü göstergeler endeksi

17.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi.