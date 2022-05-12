Küresel piyasalarda satış baskısı sürüyor

Çin ve Almanya'da açıklanan verilerin yüksek enflasyonist baskıların süreceğine işaret etmesinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD, Çin ve Almanya'da açıklanan verilerin yüksek enflasyonist baskıların süreceğine işaret etmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün İngiltere'de büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldi. Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,4 ile 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, Çin'de de nisan ayı TÜFE yüzde 2,1'lik artışla beklentileri aştı.

Verilerin ardından küresel çapta halihazırda yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentileri güçlendi. ABD'de, enflasyonda zirve tazelenmese de yüksek seviyelerin korunması da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini körükledi. Söz konusu endişeler pay piyasalarında satışları hızlandırırken, döviz piyasasında oynaklığın artmasını da beraberinde getirdi.

Riskli varlıklardan kaçış süreci en fazla kripto para piyasalarını etkiledi. Bitcoin, gerilemeye devam ederek 26.800 dolarla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD'nin enflasyon verisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın yeni verileri gözlemlemesi ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyonun yıllık yüzde 8,3 ile "sıcak" kaldığını belirterek, "Bankanın 50 baz puanlık faiz artışı planı şimdilik iyi bir ölçüt. Daha büyük faiz artırımları benim temel görüşüm değil ancak veriler Fed'i her iki yöne de itebilir." dedi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 1,65 azalışla Mart 2021'den, Nasdaq endeksi yüzde 3,18 kayıpla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3'ün üzerini test etmesinin ardından etkili olan alımlarla yüzde 2,90 seviyesinde dengelendi. Dün 103,3'e kadar gerileyen dolar endeksi, yeniden 104'ün üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün karışık başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ilk faiz artırımının varlık alım programının bitiminden birkaç hafta sonra gerçekleşebileceğini söyledi. Lagarde'ın açıklamalarının ardından bankanın faiz artırımlarına temmuz ayında başlayacağı beklentileri güçlendi. Jeopolitik belirsizliklere dair endişeler de devam ederken dün Rusya, aralarında Gazprom'un eski alt şirketlerinin de bulunduğu, Batılı ülkelerdeki 31 şirketi yaptırım listesine aldı. Bu gelişmenin ardından yüzde 5'in üzerinde yükselen Brent petrolün varil fiyatı, enerji hisselerine yönelik alımları destekledi. ABD borsalarında satışlar derinleşmeden kapanan borsalarda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,17, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,5 yükseldi. Avro/dolar paritesi, 1,05'in üzerindeki yatay seyrine devam ederken, Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya tarafında Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri devam ederken, ABD borsalarında enflasyonist baskılar ve büyümeye yönelik endişelerle oluşan negatif hava bugün Asya borsalarına da taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 geriledi.

Yurt içinde ise dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 2.453,94 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 15,3147'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,3320'den işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de büyümenin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 ve 2.560 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 1. çeyrek büyüme

09.00 İngiltere, mart ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları.