Küresel şirket BAT, Türklere emanet

Bugüne kadar 45’in üzerinde Türk çalışanını, 15 farklı ülkede önemli yöneticilik görevlerine taşıyan küresel şirket BAT, Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü’ne atanan Gökhan Bilgiç’ten boşalan koltuğa Alper Yüce oturdu. Alper Yüce, BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörü olarak görevine devam edecek.

İş dünyasının yakından izlediği, dünya ekonomisine yön veren şirketler artık Türk yöneticileriyle öne çıkıyor. Birçok küresel şirketin üst düzey yönetici pozisyonlarında yer bulan bu Türk isimler, yönettikleri alan ve coğrafyalarla da göz dolduruyor. Bu çokuluslu şirketler arasına giren BAT de, global üst düzey pozisyonları için Türk yöneticileri tercih ediyor. Öyle ki 2013 yılında BAT bünyesinde başladığı görevini, 2017’den bu yana Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü göreviyle sürdüren Gökhan Bilgiç, 1 Ocak 2022 itibarıyla BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü’ne atanmıştı.

Bilgiç’ten boşalan koltuğa ise yine bir Türk yönetici atandı. BAT bünyesinde 18 yıldır farklı birimlerde yöneticilik yapan ve farklı coğrafyalarda BAT kültürünü deneyimleyen Alper Yüce, BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörü olarak görevine başladı. Yüce, bunun öncesinde yine BAT’ın stratejik coğrafyalarından Endonezya Japonya ve Kore’de Kategori Direktörlüğü ve Satış Pazarlama Direktörlüğü pozisyonlarında rol almıştı.

BAT’ın yetenek ihracatında yurtdışında önemli görevler üstlenen Yüce, farklı coğrafyalarda edindiği liderlik başarısını Türkiye’yi de kapsayan bölgeyi yöneterek sürdürecek.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yüce, iş hayatına Efes Pilsen markasında başladı. 2003 yılında BAT Türkiye’de Ürün Müdürü olarak görevine başlayan Yüce, Grup Ürün Müdürlüğü, Ticari Pazarlama ve Satış Geliştirme Müdürlüğü gibi görevlerinin ardından BAT bünyesinde Endonezya Japonya ve Kore’de Kategori Direktörlüğü ve Satış Pazarlama Direktörlüğü pozisyonlarında farklı coğrafyalara BAT felsefesini taşıdı.