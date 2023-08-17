Küresel tahvil getirileri son 15 yılın zirvesinde

Küresel devlet tahvillerinin toplam getirisini hesaplayan endeksin getirisi, Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,3’e yükseldi.

Dünya çapında devlet tahvilleri, yatırımcılara bu yıl yüzde 1,2’lik bir kayıp yaşattı ve temel tahvil endeksleri arasında en kötü performans gösteren varlık sınıfı haline geldi.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi de 4 baz puana yakın artarak yüzde 4,28’in üzerine yükseldi ve ekim 2007'de ulaştığı en yüksek seviyesinin altı baz puan yakınına geldi.

Avustralya’nın 10 yıllık tahvil getirisi ülkede açıklanan işsizlik verileri sonrası 10 baz puan yükselirken, Yeni Zelanda’nın 10 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan artışla 2011’den bu yana ilk kez yüzde 5’i aştı.