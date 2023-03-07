Küresel tedarik zinciri baskıları şubatta azaldı

New York Fed'den yapılan açıklamada küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıların şubat ayında önemli ölçüde azaldığı ve tarihsel ortalamanın altına gerilediği kaydedildi.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının, şubatta tarihsel ortalamanın altına indiğini bildirdi.
New York Fed, şubat ayına ilişkin Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ni yayımladı. Bankadan yapılan açıklamada, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıların şubat ayında önemli ölçüde azaldığı ve tarihsel ortalamanın altına gerilediği kaydedildi.
Azalışta en büyük katkının Avrupa'daki teslimat sürelerinden geldiğine işaret edilen açıklamada, endeksin son hareketlerinin küresel tedarik zinciri koşullarının, yılın başında yaşanan geçici gerilemelerin ardından normale döndüğünü gösterdiği aktarıldı.