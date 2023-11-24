Kurulan-kapanan şirket rakamları açıklandı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 11 bin 124'e yükselirken kapanan şirket sayısı yüzde 12,3 artışla 2 bin 246 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylüle kıyasla yüzde 1,3 artışla 10 bin 978'den 11 bin 124'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,3 artışla 2 bin 246 oldu. Eylülde 2 bin şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 31,7 artış gösterdi.

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı ekimde 11 bin 444 oldu



Türkiye'de ekimde 11 bin 444 şirket ve kooperatif kuruldu. Ekimde bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 1,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7, kooperatif sayısı yüzde 8,8 artış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,3 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,5 azaldı.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,3 gerilerken, kooperatif sayısı yüzde 69,3 artış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 31,7 artış oldu, kooperatif sayısında yüzde 8,6, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 24,6 düşüş yaşandı.

Ekimde Ardahan'da şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan 11 bin 444 şirket ve kooperatifin yüzde 84'ünü limitet şirketler, yüzde 13,2'sini anonim şirketler, yüzde 2,8'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,5'i İstanbul, yüzde 10,8'i Ankara ve yüzde 6,7'si İzmir'de kuruldu. Geçen ay Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Yılın 10 ayında 108 bin 286 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 92 bin 745 limitet şirket toplam sermayenin yüzde 73,6'sını, 12 bin 847 anonim şirket ise yüzde 26,4'ünü oluşturdu. Ekimde kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, eylüle göre yüzde 4,9 azalış gösterdi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 703'ü ticaret, 1626'sı inşaat ve 1542'si imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 572'si inşaat, 466'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 128'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin 776'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 295'inin inşaat, 286'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 691'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 261'inin inşaat, 183'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti. Ekimde 320 kooperatif kurulurken bunların 231'i konut yapı, 57'si işletme, 12'si turizm geliştirme kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 919 yabancı ortak sermayeli şirketin, 558'i yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarınca kuruldu. Şirketlerden 62'si İran, 37'si Almanya ve 25'i Rusya Federasyonu ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 126'sı anonim, 793'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1410'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 485'i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 475'i de işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışıyor. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 69,9'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.