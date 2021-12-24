Kuruyemiş pazarı 26 milyar TL’ye yaklaştı

Pandemi etkisiyle artış gösteren sağlıklı beslenme talebi, 2021 yılında da devam etti. Tüketicinin sağlıklı beslenme tercihi, geleneksel atıştırmalık olan kuruyemiş ve kuru meyvelere olan talebi artırdı. Her yıl büyümeye devam eden kuruyemiş pazarının bu yılı 26 milyar TL büyüklük ile kapatacağı öngörülüyor. Bu büyüklüğün yaklaşık 7 milyar TL’sini ambalajlı ürün pazarı oluşturuyor.

Bu yıl tüketicinin ilk tercihi karışık kuruyemiş oldu. Onu, geleneksel tatlarımız olan ayçekirdeği ve ceviz takip etti. Ambalajlı kuruyemiş pazarındaki ciroya en büyük katkı ise Antep Fıstığı, mix ürünler ve yer fıstığı kategorilerinden geldi.

“Hane başı tüketim 27 kg oldu”

Sektörün 2021’de de yatırım yapmaya ve büyümeye devam ettiğini söyleyen Peyman CEO’su Kaan Baral, tüketicideki bilinçlenme ve hijyenik ürüne talebin artmasıyla ambalajlı kuruyemiş pazarının 7 milyar TL büyüklüğe ulaşacağını ifade etti. Baral, sözlerine şöyle devam etti: “2021, hem sektör hem şirket olarak büyümeye devam ettiğimiz bir yıl oldu. Ambalajlı kuruyemiş pazarının yıl sonu itibarıyla yaklaşık 7 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor. 2021 yılında hane başı rakamlar da büyüdü ve haneye alınan kuruyemiş miktarı 27 kg civarında gerçekleşti. Bu yılın, yaklaşık 550 bin ton kuruyemiş tüketimiyle kapanacağını öngörüyoruz.”

“Hem kendimiz büyüdük hem pazarı büyüttük”

2021’in Peyman için de verimli ve başarılı bir yıl olarak geçtiğini söyleyen Kaan Baral, “Doğru zamanda doğru adımlar atabilen bir marka olduk. Yaptığımız inovatif yatırımlarla pazarın büyümesine de katkı sağladık. Ulusal zincirlerdeki büyümeye en yüksek katkı, Bahçeden, Çitliyo ve Nutzz markalarımızdan geldi. Markalarımıza, gurme lezzetlerimizi geliştirmeye, dijitalleşme ve Ar-Ge yatırımlarımıza ve Türk tarımına destek olmaya devam ettik. Tüm bunların meyvelerini de yıl bitmeden aldık. Tüm dünya için zorlu bir yıl olan 2021’i, ciroda yüzde 30’a varan bir büyümeyle kapatıyoruz” diye konuştu.

“2022’de cironun yüzde 30’u Ar-Ge’ye ayrılacak”

Sağlıklı, gurme ve inovatif atıştırmalık sektörünün lideri olarak trendlerin öncüsü olduklarını belirten Peyman CEO’su Kaan Baral, büyümenin ardındaki en önemli dinamiğin Ar-Ge ve inovasyon yatırımları olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “2021 yılında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi global oyuncu kimliğimizi güçlendirmeye ve inovatif çözümlerin bir parçası olmaya odaklandık. 2019 yılında Ar-Ge’nin ciromuzun içindeki payı yüzde 7 iken 2021 yılında yüzde 20’ye çıkardık. Hedefimiz her yıl bir önceki dönemden daha çok ve nitelikli Ar-Ge projeleri üreterek ürünlerdeki yenilikçi yönleri artırmak. Yeni yıla da aynı vizyon ve hedeflerle giriyoruz. 2022 yılı için ciro içindeki Ar-Ge payının yüzde 30 olmasını öngörüyoruz. Tüketicimize yepyeni gurme lezzetler yaratmaya devam edeceğiz.”

“Sözleşmeli Tarım Projemiz büyüyecek”

Peyman olarak kaliteli ve sürdürülebilir üretimi, Sözleşmeli Tarım Projesi ile desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Kaan Baral, sözlerini şöyle tamamladı: “Peyman olarak, tüm faaliyet alanlarımızda sürdürülebilirlik ve maksimum verimlilik ilkesiyle hareket ediyoruz. Her zaman en iyi hammaddeyi en iyi üretilen topraklardan almayı, en kaliteli ve gurme ürünleri tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Daha kaliteli ve yüksek rekoltedeki hammaddeyi kendi bereketli topraklarımızdan almak, kendi üreticimize destek vermek ve ülke ekonomisine katma değer yaratmak en büyük hedeflerimiz. Bu bakış açısıyla, sözleşmeli tarım projemize hızla odaklandık ve son derece verimli bir yatırımı hayata geçirdik. 2022 yılında da sözleşmeli tarıma yaptığımız yatırımı büyüteceğiz. 2025’e kadar 88 bin dekar alanda sözleşmeli tarım projemizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”