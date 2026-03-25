Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon açıklaması var

Lagarde, Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi Parasal ve Finansal İstikrar Enstitüsünün "ECB ve Gözlemcileri" konferansına katıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu’da yayılan çatışmaların tetiklediği enflasyon tehdidine karşı kararlı bir duruş sergileyerek, "(Enerji) Şokun büyüklüğü, süresi ve yayılımı hakkında yeterli veri toplamadan harekete geçmeyeceğiz. Ancak orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefimize olan bağlılığımız koşulsuzdur." dedi.

Lagarde, Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi Parasal ve Finansal İstikrar Enstitüsünün "ECB ve Gözlemcileri" konferansına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Lagarde, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ve Tahran'ın misillemelerinin yol açtığı enerji şoku karşısında Avro Bölgesi ekonomisinin kritik bir sınavdan geçtiğini belirterek, bankanın orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefinden sapmalara karşı son derece duyarlı olacağını ifade etti.

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkilerine değinen Lagarde, "Eğer bu şok, hedefimizde büyük ve kalıcı bir aşım riskine yol açarsa, para politikasında bir ayarlama yapılması meşru hale gelebilir. Belirsizliğin arttığı bir dünyada, risklere ve senaryolara odaklanan kademeli eylem planlarımız mevcuttur." diye konuştu.

Lagarde, müdahale için aceleci davranmayacaklarını ancak tereddüt de etmeyeceklerini vurgulayarak, "(Enerji) Şokun büyüklüğü, süresi ve yayılımı hakkında yeterli veri toplamadan harekete geçmeyeceğiz. Ancak orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefimize olan bağlılığımız koşulsuzdur." ifadelerini kullandı.

Şubat ayında yüzde 1,9 olan enflasyonun ve canlanan iç talebin savaş öncesi iyimser bir tablo sunduğunu hatırlatan Lagarde, "Birkaç hafta önce çok daha farklı bir manzara içindeydik. Büyüme tahminlerimizi yukarı, enflasyon beklentilerimizi aşağı yönlü revize etmeye hazırlanıyorduk. Ancak bugün hatları henüz netleşmemiş, derin belirsizliklerin olduğu farklı bir dünyadayız." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, ECB’nin bu kriz sürecinde izleyeceği stratejinin üç temel ilkeye dayandığına işaret etti.

İlk olarak para politikasının enerji maliyetlerini doğrudan düşüremeyeceğini ancak bu maliyetlerin ücretler ve beklentiler kanalıyla genel enflasyona yayılmasını engelleyeceğini belirten Lagarde, ikinci olarak fiyat şoklarının etkilerinin her zaman doğrusal olmayabileceğini ve bu nedenle senaryo analizlerinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Lagarde, son olarak müdahale dozunun şokun şiddetine göre belirleneceğini kaydederek, geçici arz şoklarının tolere edilebileceğini ancak hedeften sapmanın kalıcı hale gelmesi durumunda eylem ihtiyacının güçleneceğinin altını çizdi.

Christine Lagarde, 2021-2022 dönemindeki enerji krizine kıyasla bugünkü ekonomik zeminin daha dayanıklı olduğunu ve şokun şimdilik daha yönetilebilir seviyede kaldığını belirtti.

Öte yandan, geçen hafta politika faizini yüzde 2 seviyesinde sabit tutan ECB Yönetim Konseyi, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’nın kapanma riski nedeniyle ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan yükselişin kısa vadede enflasyon üzerinde "belirgin" bir etkisi olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.