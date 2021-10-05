LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ten giyim enflasyonu uyarısı

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, pamuk fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda giyim enflasyonunu olumsuz etkileyeceğini belirtti. Küçük, pamuk fiyatlarında yaşanan bu artışın geçici olduğunu da ekledi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük hazır giyim sektöründeki fiyat gelişmelerini değerlendirdi. Bloomberg HT’ye konuşan Küçük, pamuk fiyatlarında yaklaşık dolar bazında yüzde 80 bir artış olduğunu bu durumun da giyim enflasyonunu olumsuz etkileyeceğini söyledi. Küçük pamuk fiyatlarındaki artışın devam etmeyeceğini umut ettiklerini de sözlerine ekledi.

Küçük, “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene 65 sent olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir” dedi.

Pamukta 2011’de de böyle bir durum olduğunu fakat fiyatların sonrasında tekrar gerilediğini hatırlatan Küçük, "O yüzden geçici bir durum. Tavsiyem, sipariş miktarı kadar pamuk alınması gerek, stok yapmak mantıklı değil” diye konuştu.

“Hammadde girdi maliyetlerindeki artış etkili oldu”

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Küçük, “Hazır giyim ve ayakkabıdaki enflasyon tamamen girdi maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Eğer 2-3 ay daha böyle giderse yaz sezonu da maalesef enflasyonun 10-15 puan üzerinde artış olma ihtimali yüksek” dedi.

Küçük, hazır giyimde ihracat rakamlarının beklenenin üzerinde olduğunu, pandemiden dolayı Türkiye’ye Asya’dan ve Güney Amerika’dan sipariş kayması olduğunu, bu sebeple üretim firmalarının kapasitenin üzerinde çalıştıklarını söyledi.