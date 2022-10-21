LEAD Network Türkiye Başkanına ödül

Perakende sektöründe nitelikli kadın iş gücünün ve yöneticilerin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren LEAD Network, her yıl tüm dünyadaki üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiği LEAD Network Global Konferansı ve Ödül Töreni’ni Paris’te düzenledi.

Törende, LEAD Network Türkiye Başkanı ve Migros Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman’a, LEAD Network Global tarafından ‘İlham Veren Lider Ödülü’ verildi.

Perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network, yetenekli kadın iş gücünün perakende ve tüketici ürünleri sektörüne çekmek, bilgi, tecrübe, eğitim desteği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

LEAD Network’ün bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiği ve 50 ülkeden 700 kişinin katılım sağladığı LEAD Network Global Konferansı Paris’te gerçekleştirildi. Konferans kapsamında düzenlenen ödül töreninde, LEAD Network Türkiye Başkanı ve Migros Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, LEAD Network Global tarafından verilen ‘İlham Veren Lider Ödülü’nün sahibi oldu.

Aysun Zaman, çeşitlilik ve kapsayıcılık adına çalışan uluslararası organizasyonun bir parçası olmaktan duyduğu gururu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “İlham Veren Lider ödülüne layık gördükleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Gönülden yapılan işlerin fark edilmesi ve bunların ödüle dönmesi çok kıymetli. Bu başarıdaki tüm LEAD Network Türkiye ekibine destekleri için müteşekkirim. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Birlikte çıktığımız bu yolda daha büyük işler başaracağımıza inancım sonsuz.”

LEAD Network Türkiye hakkında

Perakende ve tüketici ürünleri sektöründe çalışan, üst düzey kadın çalışanlar odaklı, ilk ve tek kar amacı gütmeyen dernek statüsünde olan LEAD Network’ün; 44’ü aşkın ülkeden 15.000’i aşan üyesi bulunuyor. LEAD Network Türkiye; A101, Anadolu Grubu, Anadolu Efes, Atasun Optik, Ajinomoto, Arzum, Avon, Barilla, Boyner Grup, Barry Callebout, Bizim Toptan, Burda Bebek, Carrefoursa, Chep Türkiye, Coca-Cola İçecek, Colgate-Palmolive, Danone, Dr. Oetker, Dydo, Eczacıbaşı, ETİ, Ferrero, Getir, Gittigidiyor, Givaudan, GlaxoSmithKline(GSK), GroupeSEB, HARIBO, Hayat Kimya, Henkel, Hero Baby, İstegelsin, HMK, Johnson & Johnson, Kellogs, KFC Türkiye, Kimberly-Clark, Klorak Kimya, Koroplast, Koton, Lila Group, Little Ceasers, Man Power, LaLorraine, L’oreal, MediaMarkt, Metro, McDonald’s Migros, Mondelez, Nestle, Netlog, Nielsen, Nivea Beiersdorf, Olmuksan, Onur Market, Özay Hukuk Bürosu, PepsiCo, Pernod Ricard, Philip Morris, Pladis, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Securitas, Shell, Teknosa, Tchibo Türkiye, Unilever, Uno tarafından kurumsal olarak da destekleniyor.