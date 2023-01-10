Leasing şirketlerinin yurt dışı kredilerinde KKDF kesinti oranı sıfırlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KKDF kesintisi hakkındaki karara göre, finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF oranı sıfır olarak uygulanacak.

10.01.2023 09:28:450
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Leasing şirketlerinin yurt dışı kredilerinde KKDF kesinti oranı sıfırlandı

Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesinti oranı sıfırlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KKDF kesintisi hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF oranı sıfır olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı'nın kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya 15 puana kadar yükseltmeye ya da kesintiyi tümüyle kaldırmaya yetkisi bulunuyor.

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