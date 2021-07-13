Lexus LC 500 Convertible satışa sunuldu… CEO Bozkurt, ‘ÖTV’de düzenleme’ bekliyor mu?

Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, “LC 500 Convertible modelimizin marka imajımıza güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz. Hem mevsimsel olarak zamanı hem de otomobili görenler, bu tasarıma baktıklarında ve aracın sesini duyduklarında bu özel otomobili satın almak isteyeceklerdir.” dedi.

“(ÖTV barem düzenlemesi) Görünen o ki öyle bir şey yok. Çünkü BDDK ile ilgili alınan önlem de onu aslında teyit ediyor. ‘ÖTV indirimi olacak mı?’ gibi bir soru soruluyor. Böyle bir şey gerçekten gelecekte görünmüyor”

Toyota bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, LC 500 Convertible modelini Türkiye’de satışa sunmasına ilişkin, Dolmabahçe Showroom’unda basın tanıtımı toplantısı gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su da olan Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, 5 yıl önce premium segmentin önemli oyuncusu Lexus markasını “Lüksün Yeni Tanımı” mottosuyla Türkiye’ye kazandırdıklarını söyledi.

Bozkurt, “İlk 5 yıllık süreçte rekabete hayli açık bir segmentte bilinirlik açısından önemli bir yol kat ettik. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla, yatırımlarımıza devam ettik. Şimdi Lexus tasarımının, işçiliğinin ve mühendisliğinin zirvesi olan LC 500 Convertible modeli ile birlikte ikinci 5 yıllık sürece başlıyoruz. LC 500 Convertible modelimizin marka imajımıza güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz. Hem mevsimsel olarak zamanı hem de otomobili görenler, bu tasarıma baktıklarında ve aracın sesini duyduklarında bu özel otomobili satın almak isteyeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

“Geri Alım Garantisi sunuyoruz”

Lüks segmentte müşteri beklentilerinin fazla olduğunu ve farklılık gösterdiğini de dile getiren Bozkurt, “Amacımız satış adetlerini hep bir önceki yılın üzerine çıkarmak ve pazar payımızı artırmak. Bu hedeflerimizi de segmente örnek olan hizmetlerle destekliyoruz. Bunların en başında Lexus sahipleri için sunulan Geri Alım Garantisi geliyor. Lexus’un tüm dünyada elde ettiği yüksek ikinci el değerine güvendiğimizin göstergesi olan Geri Alım Garantisi, marka konusunda müşterilerin aklındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Bireysel müşteri danışman ve müşterilerimizin gittikleri şehre Lexus’larının TIR ile gönderilmesi gibi birçok yenilikçi hizmeti de pazara ilk sunan marka konumundayız. Aynı zamanda tüm ürün gamında, hibrit motor seçeneğine sahip olan tek premium marka olarak da avantajlı durumdayız.” dedi.

Ali Haydar Bozkurt, bu sene şirket mottosunun “Hayatı Kolaylaştırmak” üzerine olduğunu belirterek, Lexus müşterilerine satış aşamasından araçlarını keyifle kullandıkları yıllar boyunca tüm satış sonrası ihtiyaçlarına kadar ve hatta araçlarını satmak istediklerinde dahi her zaman yanlarında olduklarını hissettirdiklerini söyledi.

“Lexus premium pazarın üstünde büyüdü”

2021 yılının ilk 6 ayında premium pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti;

“Premium pazar ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 büyürken, Lexus olarak biz yüzde 105 büyüme gösterdik. Büyüme hedefi olan bir marka olduğumuz için pandemi sürecinde de stok konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Adeta pandeminin yükselen markası olduk. Bu süreçte her zaman sahip olduğumuz bir refleksle her bir Lexus kullanıcısının tek tek hatırını sorduk, varsa ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar attık. Bu hizmetlerimiz daha çok kişi tarafından fark edildi ve Lexus’un pandemi döneminde daha fazla öne çıkmasını sağladı. Bunun yanında referans satışlarımızın arttığını da görüyoruz. Lexus kullananların yüksek memnuniyeti kullanıcılar tarafından çevrelerine de aktarıldı ve onlar da Lexus ayrıcalığını yaşamaya başladılar.”

“Yolda kalırsanız helikopter dahi yollarız demiştik, 5 senedir hiç helikopter kaldırmadık”

Bozkurt, “Segmentinde en geniş servis ağına sahip marka olarak Nisan 2021’de Türkiye’deki Lexus kullanıcıları arasında yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre, hiçbir Lexus kullanıcısının arıza sebebiyle Lexus servislerine gitme ihtiyacı duymadığı da ortaya çıktı. Bu kolay yaşanan bir durum değildir. Lexus’u Türkiye pazarına sunarken ‘Yolda kalırsanız ve ulaşılamayacak bir yerdeyseniz helikopter dahi yollarız’ demiştik. 5 senedir hiç helikopter kaldırmadık. Çünkü kimse yolda kalmadı. Bu memnuniyet ve markamıza olan güvenle ülkemizin yollarında Lexus logolu araçları giderek çok daha fazla göreceğiz. Saydığımız hizmetlerimizin hepsi, ilk yola çıktığımızdan bu yana aksamadan devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

ÖTV’DE DEĞİŞİKLİK BEKLİYOR MU?

Ali Haydar Bozkurt, konuşması sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

ÖTV indirimi ve baremlerde yeniden düzenleme konusunda çok sık soru aldıklarını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

“Görünen o ki öyle bir şey yok. Çünkü BDDK ile ilgili alınan önlem de onu aslında teyit ediyor. Yani biraz daha herhalde daha satışlar soğusun beklentisi varken ÖTV barem düzenlemesi olmaz. ‘ÖTV indirimi olacak mı?’ gibi bir soru soruluyor. Ona artık gerçekten gülümsüyoruz. Böyle bir şey gerçekten gelecekte görünmüyor. ÖTV indirimi beklemiyorum diye çıkıyor ağzımızdan gibi algılanıyor. Ama öyle değil, biz istiyoruz. İstiyoruz da olacağına ihtimal vermiyoruz. Yakın gelecekte sanıyorum matrahlarla ilgili de bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor.”

ÇİP KRİZİNDE SON DURUM NE?

“Şu andaki süreçte yaklaşık olarak satabileceğimiz aracın yarısı kadar araç geliyor”

Hem Toyota hem de Lexus anlamında araç bulunurluğu ve çip sorununa da değinen Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çip krizi konusu başladığındaki duyduğumuz endişeye göre bugün iyi durumdayız. Çünkü çok daha büyük bir etkisi olma ihtimali vardı farklı farklı markaların yaşayacağı. Şu anda farklı markalarda büyük sıkıntılar var. Biz bu anlamda nispeten şanslı markalardanız ama Toyota’yı söyleyecek olursam, şu andaki süreçte yaklaşık olarak satabileceğimiz aracın yarısı kadar araç geliyor. Yani biz de etkilendik. İdare ediyoruz durumu ama yaklaşık yüzde 50-60’ı kadar araç gelebiliyor. Önümüzdeki yakın aylarda da böyle devam edecek gibi görünüyor. Ama ‘ne zaman normale seyrine gelir bu iş?’ derseniz. Şu anda net şu tarihte diye bir bilgi yok elimizde. Yılın sonuna doğru bir iyi niyetli beklenti var ama tarih yok elimizde. Bu bizim açımızdan böyle ama farklı markaların gerçek durumlarını biz bilemediğimiz için onların beyanlarından ancak öğrenebildiğimiz için sanıyorum araç bulmakta bizden daha zorlanan markalar da var. Bize göre daha rahat olan markalar da var. Biz, korktuğumuz kadar kötü geçirmiyoruz. Ama bir potansiyel satış durumu var onu kaçırıyor muyuz? Evet kaçırıyoruz.”

Lexus LC 500 Convertible Satış Fiyatı Ne Kadar?

Öte yandan, turuncu (Karnelyan) özel rengine sahip LC 500 Convertible, lansmana özel coupe versiyonu ile aynı fiyat olan 3 milyon 990 bin TL ile showroomdaki yerini aldı.

Markanın ilk yumuşak tavanlı modeli olan LC 500 Convertible “dünyanın en güzel üstü açılan otomobili” hedefiyle tasarlanmış.

477 HP güç ve 520 Nm tork üreten atmosferik 5.0 litre V8 motora ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 270 km/s hıza ulaşabiliyor (elektronik olarak sınırlandırılmış).

“Lexus Safety System+” ile donatılan araçta Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Otomatik Uzun Farlar gibi özellikler yer alıyor. Bununla birlikte Convertible modeline özel otomatik açılan takla barları ile ön sütunlarda ve ön camın üst çerçevesinde ekstra darbe emen materyaller kullanıldı. LC Convertible’ın gövdesi de daha fazla güvenlik ve daha konforlu sürüş için güçlendirildi.